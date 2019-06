Golfclub Herzogenaurach: Der Trend geht klar nach oben

Herren und Damen zeigen sich in der Golf-Bundesliga klar verbessert - vor 36 Minuten

HERZOGENAURACH - In der 1. Bundesliga Süd hat das Herrenteam des GCH ganz knapp den zweiten Platz verpasst. Am Ende des dritten Spieltags beim GC Neuhof lag die Mannschaft nach Schlägen gleichauf mit Mannheim-Viernheim (17 über Par). Erst im Stechen mussten sich die Herzogenauracher geschlagen geben.

Herzogenaurachs Nachwuchsgolfer Ruwald Ausborn trug zum erfolgreichen Abschneiden der GCH-Herren bei. © Foto: Golfclub



Die Mannschaft zeigte die bisher beste Leistung in dieser Saison. Mit dazu beigetragen hat, dass Stammspieler Matthias Schmid wieder mit dabei war, meint Coach Craig Miller: "Das hat die Mannschaft noch mal richtig nach vorne gebracht." Im Einzelwettbewerb erreichten die Herzogenauracher sogar das beste Ergebnis aller fünf Bundesligisten (9 über Par) und brauchten einen Schlag weniger als das am Ende siegreiche Stuttgarter Team. Dieses sicherte sich im Vierer-Wettbewerb (je zwei Spieler einer Mannschaft bilden ein Team und schlagen abwechselnd den Ball) das bessere Ergebnis (3 über Par) und damit Platz eins.

Die Teams aus St. Leon-Rot und Neuhof landeten auf Platz vier und fünf. In der Tabelle ist Herzogenaurach mit sieben Punkten weiter auf Platz vier. Die Mannschaft hat sich allerdings noch eine hauchdünne Chance erhalten, in die Final Four einzuziehen (das Turnier um die Meisterschaft). Sie hofft beim anstehenden Heimspiel am 20. und 21. Juli erneut weit vorne zu landen und Punkte zu sammeln.

In der 2. Bundesliga Süd haben die Herzogenauracher Damen am Heimspieltag ebenfalls eine sehr gute Leistung gezeigt. Sie landeten allerdings wieder nur auf Platz vier hinter München Eichenried – denkbar knapp mit nur einen Schlag Rückstand.

Für Trainer Matthias Knoblauch zwar bitter, aber auch erklärbar: "Die Mädels haben echt gut gespielt, vor allem wenn man es in Relation zur Handicap-Aufstellung sieht. Die Mannschaften vor uns sind mit deutlich besseren Spielerinnen angetreten." Drei der Herzogenauracherinnen haben sogar so gut gespielt, dass sie ihr Handicap verbessern konnten. Das ist keinem anderen Team gelungen.

tsc