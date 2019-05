Gremsdorf: Einbruch kurz vor Aufklärung?

Polizei vermeldet ersten Erfolg beim Geldautomaten-Fall - vor 48 Minuten

GREMSDORF - In der Nacht zum 4. November 2018 hatten bislang Unbekannte versucht, einen Geldautomaten im Gewerbepark Gremsdorf aufzubrechen. Nun meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg.

Die Täter waren in dieser Nacht zwischen 3.30 und 5.30 Uhr über einen Fenstereinsatz der Eingangstür in den Raum eines Gastronomiebetriebs gelangt, in dem ein Geldautomat aufgestellt ist. Anschließend versuchten die Unbekannten den Geldautomaten gewaltsam zu öffnen und beschädigten diesen dabei erheblich. An das Bargeld kamen sie nicht heran, sie verursachten aber etwa 10 000 Euro Sachschaden.

Untergetaucht

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren, auch die DNA eines Täters. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, konnte diese nun einem 27-Jährigen zugeordnet werden. Verdächtigt wird ein aus Osteuropa stammender Mann, der jedoch keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Wo der 27-jährige Verdächtige sich derzeit aufhält, weiß die Polizei aber nicht.

nn