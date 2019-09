Gremsdorf: Kerwalauf war ein voller Erfolg

Markus-Kristan Siegler von der LG Erlangen lief als Erster durchs Ziel - vor 1 Stunde

GREMSDORF - Die jüngste Teilnehmerin war gerade mal zwei Jahre alt, der älteste Teilnehmer "Ü80": Beim Gremsdorfer Kerwalauf begaben sich insgesamt mehr als 100 Läufer auf die Strecke

Ja, wo laufen sie denn? Beim Gremsdorfer Citylauf kämpften sich die Sportler ins Ziel. © Niko Spörlein



Bei besten Witterungsbedingungen und Temperaturen so um die 20 Grad gingen beim 4. Gremsdorfer Kerwa-Lauf 59 Sportler an den Start über die 7,5 Kilometer lange Laufstrecke in und um Gremsdorf.

Und es lag wohl auch an diesen Bedingungen, meinte Cheforganisator Hans-Peter Schneider, dass die Vorjahreszeit von Johannes Schwab von der TS Herzogenaurach (28:05) beeindruckend unterboten wurde. Markus-Kristan Siegler von der LG Erlangen lief nämlich als Erster durch die elektronische Zielmessung mit einer Zeit von 26:19. Bei den Damen siegte Tanja Kopsch vom stark vertretenen SC Kemmern mit 32:17, womit sie ebenfalls die Vorjahreszeit von Yvonne Manz (33:32) vom SC Oberreichenbach toppte. Manz war heuer nicht in Gremsdorf vertreten.





Auch die Jüngsten waren mit Feuereifer dabei. © Niko Spörlein



Auch bei den Nachwuchsläufern machten sich 59 Kinder auf die kurze Strecke, die im Ziel von den Eltern, Tanten und von den Omas empfangen wurden.

Läuft, Lotta! Die Dreieinhalbjährige wurde im Ziel gleich von ihrem Papa in die Arme geschlossen. © Niko Spörlein



Die erst Zweijährige Pia Berthold war die jüngste Teilnehmerin; sie wurde vom Papa Nicolai auf der Strecke begleitet. Im „Altersranking“ gefolgt wurde Pia von der dreieinhalb Jahre jungen Lotta Thoma, die nach dem Zieleinlauf sofort vom Papa auf die Arme genommen werden musste. Die meisten Teilnehmer beim Bambini-Lauf stellte das „Kinderparadies Gremsdorf“.

Die 7,5 Kilometer lange Distanz beim Hauptlauf wurde in drei Etappen a‘ 2,5 Kilometer absolviert; und mitten drin der aktuelle Bayerische Meister (U80!) im Halbmarathon und über zehn Kilometer, Bernhard Minde von der TS Herzogenaurach, der von den vielen Zuschauern mächtig Beifall erhielt.

Niko Spörlein