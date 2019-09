Gremsdorf: Unter Drogen am Steuer

GREMSDORF - Amphetamin im Blut und ein Einhandmesser im Auto: Die Polizei zog am Freitagabend in Gremsdorf einen Autofahrer aus dem Verkehr





Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa



Am Freitagabend wurde bei einem Autofahrer zunächst ein Einhandmesser gefunden. Dies ist im öffentlichen Raum nicht gestattet. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit reagierte ein Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Amphetamin. Daher wurde bei dem 32-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Für beide Ordnungswidrigkeiten wurde eine zu erwartende Geldbuße in Höhe von 750 Euro einbehalten. Eine Weiterfahrt wird erst in einem rauschfreien Zustand gestattet.