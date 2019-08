Grundstock für Karriere bei Schaeffler gelegt

Ausbildungszeugnisse für 35 Absolventen in Herzogenaurach - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Insgesamt 35 Absolventinnen und Absolventen der verschiedenen Ausbildungsberufe haben am Schaeffler-Standort Herzogenaurach ihre Ausbildungszeugnisse erhalten. Sie wurden im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung freigesprochen.

35 junge Menschen haben ihre Ausbildung bei Schaeffler in Herzogenaurach beendet. Sie alle konnten übernommen werden. © Foto: Schaeffler



35 junge Menschen haben ihre Ausbildung bei Schaeffler in Herzogenaurach beendet. Sie alle konnten übernommen werden. Foto: Foto: Schaeffler



Paul Seren, Ausbildungsleiter Deutschland, beglückwünschte die Auszubildenden: "Sie haben den Grundstock für Ihre berufliche Entwicklung gelegt. Sie werden sich weiter entwickeln und auch weiter lernen, um die permanenten Veränderungen aktiv mitgestalten zu können." Bei den Ausbilderinnen und Ausbildern bedankte er sich für deren unermüdlichen Einsatz. "Sie haben großen Anteil am Erfolg der Ausbildung bei Schaeffler. Sie konnten die dynamische Entwicklung der Auszubildenden zu jungen, selbstbewussten Erwachsenen erleben", sagte Seren. Allen Absolventen konnte eine Festanstellung bei Schaeffler angeboten werden.

Hervorragende Ergebnisse

Überreicht wurden Abschlusszeugnisse an neun Industriemechaniker, fünf Mechatroniker, fünf Industriekaufleute, vier Elektroniker/innen, vier Werkzeugmechaniker/innen, drei technische Produktdesigner/innen, zwei Zerspanungsmechaniker, zwei Fachkräfte für Lagerlogistik sowie eine Werkstoffprüferin. Ein Drittel der Nachwuchskräfte konnte sich außerdem über Geldprämien für hervorragende Ergebnisse in den Abschlussprüfungen freuen.

Bereits im September nehmen wieder mehr als 130 Nachwuchskräfte ihre Berufsausbildung bei Schaeffler in Herzogenaurach auf. Derzeit bildet der Standort Herzogenaurach insgesamt rund 430 junge Leute aus. Deutschlandweit ermöglicht Schaeffler an 21 Standorten etwa 1500 Jugendlichen eine Ausbildung auf höchstem Niveau. Das Technologieunternehmen bietet die Ausbildung zu rund 20 gewerblich-technischen oder kaufmännischen Berufen sowie die Möglichkeit zu zwölf unterschiedlichen dualen Studiengängen an.

Info: Für Ausbildungsplätze bei Schaeffler in Herzogenaurach zum Ausbildungsstart im September 2020 können sich Interessierte bereits jetzt online bewerben: www.ausbildung-bei-schaeffler.de

nn