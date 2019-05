Helfen in Hemhofen: ASB spielt es durch

Im Familientreff demonstrierten Mitarbeiter des Rettungsdienstes die Grundlagen von Erster Hilfe. - vor 1 Stunde

HEMHOFEN - Scheinbar leblos liegt Moritz auf dem Boden. Die Kinder rütteln an ihm, versuchen ihn aufzuwecken. Keine Reaktion. Dann stellt Lea fest: "Der atmet, ich seh’ es an seinem Bauch, der bewegt sich." Doch dann greift Leonard Grundherr ein, bringt seinen Kollegen in die stabile Seitenlage.

Zum Finale, nachdem Kinder selbst Verbände angelegt hatten und die stabile Seitenlage gelernt hatten, bekamen sie den Rettungswagen erklärt.



Eine echte Gefahr hat freilich nie bestanden: Denn Moritz, der mit vollem Namen Moritz Holschbach heißt, ist wie Grundherr ASB-Mitarbeiter und an diesem Nachmittag in den Gruppenraum des Familientreffs Hemhofen gekommen, um elf Kindern zwischen drei und sieben Jahren die Grundlagen der Ersten Hilfe beizubringen.

Denn helfen kann jeder und sei er noch so jung. Etwa, indem man einen Erwachsenen verständigt, wenn man jemanden bewusstlos oder blutend auf dem Boden liegend findet. "Oder indem man laut um Hilfe ruft, das vergessen die meisten", wie Leonard Grundherr weiß.

Geübt wird auch, dass bei einem Notfall mit Verletzten die 112 anzurufen ist und welche Informationen beim Absetzen eines Notrufs wichtig sind. "Und erst auflegen, wenn der Mann in der Leitstelle einem das erlaubt", schärft Grundherr den Jungen und Mädchen ein.

Erste-Hilfe-Kurs für Kinder beim Familientreff Hemhofeñ: ASB-Ausbilder Moritz Holschbach (liegend) und Leonard Grundherr zeigen es. © Foto: Katrin Bayer



Nicht, dass diesem noch wichtige Informationen fehlen, die er braucht, um die nötigen Rettungskräfte losschicken zu können.

Doch die Kinder lernen von den ASB-Männern auch, wie man selbst Hand anlegt. Was ist eine Kompresse und wie befestige ich diese mithilfe einer Mullbinde auf der verletzten Stelle? Die Jungen und Mädchen üben es, indem sie sich gegenseitig Verbände anlegen. Und was ist ein Dreieckstuch und warum muss ich Handschuhe anziehen, bevor ich einem Verwundeten helfe? Grundherr und Holschbach erklären geduldig und immer wieder.

Besondere Belohnung

Derart gerüstet, gibt es für die Kinder eine Belohnung der besonderen Art: Vor der Tür wartet ein ASB-Wagen des Bevölkerungsschutzes, die Kinder dürfen auf der Trage des Krankenwagens "probeliegen" und Moritz Holschbach zeigt, was das Einsatzfahrzeug so alles an Bord hat.

Erste-Hilfe-Kurse für Kinder bieten in Bayern nicht nur der ASB, sondern etwa auch das BRK und die Johanniter an – denn die Hilfsorganisationen sind sich einig: Hingehen und Hilfe holen sind die wichtigsten Dinge, wenn man Erste Hilfe leistet. Und das können bereits Kinder. Derart früh an die Erste Hilfe herangeführt, wird es für sie auch später als Erwachsene selbstverständlich sein, im Notfall richtig zu reagieren.