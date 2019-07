Herzluftballons stiegen in den Adelsdorfer Himmel

Karsten Fischkal hat auch seine vierte Bürgermeisterwette verloren - vor 1 Stunde

ADELSDORF - Bürgermeister Karsten Fischkal hat am vergangenen Freitag auch seine vierte Spaßwette verloren.

Kein Problem war es für die Adelsdorfer KInder und Jugendlichen, ein 250 Quadratmeter großes Feld zu füllen und weiße Herzluftballons auf die Reise zu schicken. Dafür wurden sie vom Bürgermeister mit einem Eis belohnt. © Foto: Niko Spörlein



Der Adelsdorfer Bürgermeister hatte Kinder und Jugendliche der Großgemeinde an den Eisweiher eingeladen und gewettet, dass es die Kids samt Eltern nicht schaffen würden, ein rund 250 Quadratmeter großes Feld dicht an dicht stehend zu füllen und dabei eine Herzform zu bilden. Weiße, biologisch abbaubare Luftballons, die zu Hunderten von Mitgliedern des Bayern-Fan-Clubs aufgepumpt wurden, sollten dann in den Himmel geschickt werden. Quasi ein herzlicher Gruß aus Adelsdorf, ganz nach dem überall plakatierten Motto "We Love Adelsdorf".

Trotz tropischer Temperaturen strömten sehr viele Kinder und Jugendliche zur "Foodtruck-Party"; ruckzuck war die Wette erfüllt, und die weißen Luftballons wurden auf ihre Reise geschickt. Fischkals Wetteinsatz: Er spendierte allen, die mitgemacht hatten, ein Eis.

Andere Kinder hingegen ließ die Bürgermeisterwette "kalt" – sie erfrischten sich lieber in der Wasserwand der Adelsdorfer Feuerwehr. Geklärt wurde auch die viel gestellte Frage nach den großen "We Love Adelsdorf"-Plakaten in den Nachbargemeinden. Ja, so Fischkal, die mit dieser Wette verbundene "Foodtruck-Party", für die geworben wurde, sei eine rein kommerzielle Angelegenheit der "Rumfahrer" aus Hemhofen gewesen. Und die hätten in den Kommunen um Erlaubnis gebeten.

nr