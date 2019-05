Herzogenaurach bekennt sich zu Europa

Kundgebung am Samstag, 11. Mai, soll das Bewusstsein für Wahl wecken - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Im Vorfeld der Europawahl geht in Herzogenaurach am 11. Mai eine große Kundgebung über die Bühne, bei der rechten Tendenzen eine Abfuhr erteilt wird.

Europa liegt ihnen sehr am Herzen: Angestoßen von Herzogenauracher Bürgern und unterstützt von der Stadt geht am Samstag, 11. Mai, ab 11 Uhr, die Kundgebung „Herzogenaurach für Europa“ über die Bühne, bei der für die Europawahl und die EU geworben wird. © Hans von Draminski



Mit Wahlkampf hat das nichts zu tun, was am Samstag, 11. Mai, ab 11 Uhr, auf dem Herzogenauracher Marktplatz zu erleben sein wird. Denn das Bündnis derer, die hier ein starkes Bekenntnis für Europa und für europäische Werte ablegen wollen, ist so bunt und vielfältig wie die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

Am Anfang stand ein offener Brief an die Stadt Herzogenaurach, unterzeichnet von Herta und Franz-Josef Lang sowie von Hans Schmid und Wolfgang Seitz. Herzogenauracher, denen die verbindende Grundidee der EU am Herzen liegt und die derzeit um die Zukunft des Bündnisses fürchten: Brexit und die Ausbreitung von Populismus, Nationalismus und rechtsextremem Gedankengut sind für die Verfasser des offenen Briefes deutliche Warnzeichen.

"Wir haben gedacht, dass ein einiges Europa und eine starke EU Selbstverständlichkeiten sind", sagt Franz-Josef Lang. Und seine Frau Herta ergänzt: "Deshalb sind wohl auch die Engländer in den Brexit getaumelt: Diejenigen, um die es eigentlich ging, haben sich an dem Referendum gar nicht beteiligt", sagt Herta Lang und meint damit nicht nur die britische Jugend, die vom Brexit ganz offensichtlich kalt überrascht wurde und nun versucht, die Notbremse zu ziehen. Bei der Kundgebung am 11. Mai geht es in erster LInie darum, Bewusstsein für die Wichtigkeit der Europawahl zu schaffen.

Auf dem "Sorgenkatalog" der Initiatoren stehen zwei große Themenkomplexe: "Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte" auf der einen Seite, das "Europa der sozialen und ökologischen Werte", in dem niemand echte Armut fürchten muss, auf der anderen.

Dass diese Errungenschaften, begleitet von rund 70 Jahren Frieden auf europäischem Boden, von Rechtspopulisten gefährdet werden, die das europäische Projekt in seiner Gesamtheit infrage stellen, muss in einer global orientierten Stadt Widerstand auslösen. Bei der Kundgebung, die unter dem griffigen Motto "Herzogenaurach für Europa" steht, geht es folgerichtig auch um Chancengleichheit und Flüchtlingspolitik und um die Vorreiterrolle Europas beim Klimaschutz und bei der Umweltpolitik.

Rede aus geschichtlicher Warte

Hauptredner wird der Herzogenauracher Historiker Christian Hoyer sein, der den großen Themenkomplex aus geschichtlicher Warte betrachten und erläutern will, wie aus dem zerrissenen "Fleckerlteppich" des Mittelalters eine Gemeinschaft wurde, die miteinander agiert, ohne ihre nationalen Eigenheiten (die stets auch Identität stiften) aufzugeben.

Das Ziel der Kundgebung, bei der unter anderem neben Vertretern aller Parteien auch beide Stadtpfarrer sprechen sollen und die von Stadtjugendkapelle und Jugendchor der Kantorei Sankt Magdalena musikalisch umrahmt wird: Eine hohe Wahlbeteiligung bei der Europawahl am 26. Mai zu erreichen und auch junge Menschen, die womöglich erstmals ihr Wahlrecht ausüben dürfen, an die Wahlurnen zu bringen. Von Herzogenaurach soll ein starkes proeuropäisches Signal ausgehen.