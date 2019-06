Herzogenaurach: Die gute Einkaufsstube

HERZOGENAURACH - Tropische Temperaturen, viel Musik, zahllose Leckereien und jede Menge Besucher in der guten Stube der Stadt – das war "Sommer in der Stadt". Die Förder- und Werbegemeinschaft hatte zum Nachtshopping geladen, und die Geschäftsleute in der Innenstadt präsentierten ihr Sortiment nicht nur zu Sonderpreisen, sondern lockten auch mit kühlen Köstlichkeiten wie Erdbeerbowle, Wein oder Prosecco und dazu wurde viel Livemusik serviert.

Heiße Höhenjonglage und coole bodennahe Melodien: Stelzenmann Markus Just und die „March Brothers“. © Foto: Jansen



Allen voran marschierte Alberto Parmigiano mit seiner Musikgruppe "Pirhana Social Club". Ihre Trommeln machten noch dem letzten Herzogenauracher klar, dass "Action" in der Stadt angesagt ist. Trommeln auch für eine gute Sache, denn ein Teil der Verkaufserlöse geht in diesem Jahr an Parmigianos Nepal-Projekt "Son of Light".

Die Damenwelt hielt Ausschau bei "Mode für mich", dem "Modetreff" oder "Fischer Moden" nach luftigen Kleidern, schnupperte an einem fruchtigen Parfüm bei der Parfümerie CB oder ließ sich von den Geschmeiden der "goldschmiede" verführen. Die Männerwelt schlenderte unterdessen erst einmal zu Haushaltswaren Maydt, um die Neuerungen auf dem Grillsektor zu begutachten, oder sich nach einem neuen Opel- oder Mercedestraum umzusehen. Da lief man(n) allerdings Gefahr, von der PromiPutzfrau Gunda mit der Klobürste gestreichelt zu werden.

Spätabends: Warum denn heimgehen bei diesen Temperaturen? © Foto: Jansen



Die Kinder vergnügten sich in den aufgestellten Pools oder in der Hüpfburg. Vor Schreibwaren Ellwanger konnten sie Ubongo, das wilde Legespiel für die ganze Familie, ausprobieren, oder sich vom Zauberer Jo Mayr faszinieren lassen. Der Stelzenmann Markus Just beeindruckte nicht nur die Kleinen, schaffte er es doch, nicht nur das unebene Pflaster der Hauptstraße problemlos zu überwinden, sondern jonglierte dabei noch mit Keulen und Bällen.

Lisa mit Vater Josef Holzmann sangen Schlager. © Foto: Jansen



Bepackt mit vielen Tüten ließen sich die Besucher schließlich bei den vielen gastronomischen Einkehrmöglichkeiten nieder. Die "Heimkantine" am Marktplatz bot Currywurst im Glas an, dazu Süßkartoffelpommes in der Papiertüte. Knoblauch- und Bratwurstdüfte konkurrierten miteinander. Dazu gab es an allen Orten Livemusik. Vor dem "Red Corner" zog Mila Fischer, begleitet von Hannes Scharrer am E-Piano, gesanglich nachts um die Häuser. Die "March Brothers" mit Saxophonist Markus Rießbeck verstärkten das Sommerfeeling mit "Summertime", und bei "Bücher, Medien und mehr" trat die neu gegründete Formation "ZSK" auf. "ZSK", das sind Siegbert Steidl an der Gitarre, Sängerin Stefanie Ruhmann und Saxophonistin Karin Sammetinger. Unvergessene Evergreens machten den Sommer in der Stadt zu einem Urlaubserlebnis.

Beim "Modetreff" hatte sich wie immer eine große Fangemeinde von Lisa und ihrem Vater Josef Holzmann eingefunden. Ohrwürmer von ABBA über Udo Jürgens oder Andrea Berg verführten etliche Besucher zu einem Tänzchen ihrer Stadt.

