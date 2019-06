Herzogenaurach: Heller-Keller bald regelmäßig offen

Vorbild Entlas Keller: Pächter plant Biergarten-Betrieb während des Sommers. - vor 38 Minuten

HERZOGENAURACH - Vorbild ist der Entlas Keller am Erlanger Berg: Im Weihersbach soll der Heller-Keller dauerhaft bewirtschaftet werden, und dies möglichst gleich nach der Sommerkerwa.

Nicht nur zur Kerwa-Zeit: Geht es nach den Plänen des Pächters Johannes Baier, dann wird der Heller-Keller auch im restlichen Sommer Biergartenfreunde in die Weihersbachanlagen locken. Er soll jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet sein. © Archivfoto: Ralf Rödel



Nicht nur zur Kerwa-Zeit: Geht es nach den Plänen des Pächters Johannes Baier, dann wird der Heller-Keller auch im restlichen Sommer Biergartenfreunde in die Weihersbachanlagen locken. Er soll jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet sein. Foto: Archivfoto: Ralf Rödel



Das ist der Plan des Erlangers Johannes Baier, der die Bewirtschaftung des Keller auf dem Sommerkerwa-Gelände bereits bei der Kerwa 2018 von der Familie Hager übernommen hatte. Eigentümer ist der Heller-Bräu.

Der Pächter hat mit seinem großen Projekt die erste baurechtliche Hürde genommen. Sie war nicht hoch: Im Bauausschuss des Stadtrats hatte am Mittwochabend niemand etwas gegen die Nutzung der Freischankfläche "zum Betrieb eines Biergartens mit temporärer Bestuhlung durch Bierzeltgarnituren und Sonnenschirme". So war der Antrag formuliert, der geschmeidiger als der Satz durchs Gremium flutschte.

Von Schäuferla war bei der baurechtlichen Würdigung des Plans nicht die Rede. Aber genau derlei Angebote schweben dem Wirt vor – wenigstens an den Sonntagen zum Mittagstisch.

Es wird, so Baier auf Anfrage, allerdings einige Zeit nach der Sommerkerwa dauern, bis sein künftiger Betrieb außer Bratwürsten weitere warme Genüsse bieten könne. Während der Kerwa kocht der Landgasthof Polster aus Kosbach bei ihm, der nach dem Fest seine Ausstattung abbauen müsse.

Es werde – immer unter der Voraussetzung, auch die Genehmigungsbehörde, das Landratsamt schließt sich den Befürwortern an – einen Start mit Ausschank und "kleiner Küche", also Brotzeiten, geben. Dies in der Saison jeweils von Mittwoch bis Sonntag.

Sobald es geht, will der Erlanger mehr Gas geben bei seinem "großen Projekt". So Baier, der sich von seiner Stelle als Konstruktionstechniker dafür hat freistellen lassen. Im Winter, sagt er, wird er vom Kellerwirt wieder zum Angestellten werden.

Die Nachfrage nach so einem Biergarten, sagt Baier, sei in Herzogenaurach ohne Zweifel da. Und das Gelände in den Weihersbach-Anlagen verdiene es auch, regelmäßig bewirtschaftet zu werden. Bislang ist bekanntlich außerhalb der Sommerkerwa-Zeit nur einer der Keller an Wochenenden geöffnet.

rg