Herzogenaurach: Lärm am Grillplatz "unerträglich"

Radau bis früh um 3: Anwohner der Gerhart-Hauptmann-Straße kritisieren die übermäßige Nutzung des Platzes. - vor 45 Minuten

HERZOGENAURACH - Simon Büttner (69 Jahre) hat ein schönes Häuschen in der Gerhart-Hauptmann-Straße am nördlichen Stadtrand. Eigentlich eine ruhige Gegend. Doch die Lust, sich am Sonntagnachmittag oder am Abend gemütlich auf die Terrasse zu setzen, ist ihm und den meisten Bewohnern der 20 Reihenhäuser in der Straße schon lang vergangen. Der Grund: Rund 20 Meter hinter seinem Garten liegt ein Grillplatz am Dambach, der immer intensiver genutzt wird. "Da wird von mittags bis nachts um 2 oder 3 gefeiert." An Schlafen sei da nicht zu denken.

Lärm und Dreck: Simon Büttner, Herbert Flick und Franz Ludescher (v. l.) kritisieren, dass der Grillplatz, der direkt hinter ihren Gärten liegt, zunehmend von Leuten genutzt wird, die sich weder bei der Stadt anmelden noch an die Regeln des Anstandes halten. © Foto: Roland Huber



Lärm und Gekreische sei manchmal unerträglich, sagen auch Herbert Flick (67) und Franz Ludescher (65), ebenfalls Anwohner. "Manche bringen ihre Verstärker mit, da wird dann das ganze Tal beschallt", erzählen die drei. Es kämen zunehmend Leute aus der Region Nürnberg, Erlangen, Forchheim, zu sehen an den Kennzeichen, da viele mit dem Auto bis zum Grillplatz fahren, obwohl das gar nicht erlaubt sei. Herbert Flick legt Beweisfotos auf den Tisch.

"Und viele lassen ihren Müll einfach liegen, wenn sie wieder abziehen", führen sie ein weiteres Problem an. Darüber würden sich auch die Mitarbeiter vom städtischen Bauhof ärgern, die regelmäßig nach den Wochenenden das Gelände am Dambach säubern müssten. Früher sei der Grillplatz nur im Sommer bei schönem Wetter genutzt worden, inzwischen kämen die Leute das ganze Jahr über und auch bei schlechtem Wetter. "Es ist einfach zu viel geworden", klagen die drei Senioren.

Auch die hygienischen Zustände auf dem Gelände zwischen Wohnbebauung und Felder seien schwierig. Obwohl rund 200 Meter weiter am Spielplatz ein Toilettenhäuschen sei, machten viele Platz-Nutzer ihr kleines und auch großes Geschäft in der Nähe des Grillplatzes oder direkt am Bach, haben die drei beobachtet. Manchmal werde die Hinterlassenschaft aufgesammelt – und dann in die Büsche auf den Grundstücken geworfen. "Das braucht man wirklich nicht", so Büttner.

Freche Antworten

Spreche man die Leute auf ihr Verhalten an, erhalte man in der Regel freche Antworten. Ein Mann, der Ende April mit drei, vier weiteren Kumpels auf dem Grillplatz übernachtet hat, habe an den Privatgrundstücken entlang Äste abgerissen, um sie am Grillplatz zu verbrennen. Ihn stellte Büttner zur Rede, "dann wurde ich übelst beschimpft". Die Anwohner, die vor rund 25 Jahren ihre Häuschen am Stadtrand bezogen haben, sind ziemlich entnervt. "Alle haben wegen der Ruhestörung schon öfter bei der Polizei angerufen, aber die sagen dann, man soll das selbst regeln oder sie sagen, sie kommen und kommen dann aber nicht", sagt Flick. Aber die Leute am Grillplatz seien oft gegeneinander so aggressiv, dass man nachts allein nicht dorthin wolle.

Auch das Ordnungsamt der Stadt haben die Anwohner schon angerufen. Die hätten geraten, doch die Polizei zu rufen oder sich einfach nicht so drüber aufzuregen. "Aber wenn der Lärm vor deren Haustüre wäre, dann würden sie sich auch ärgern", da ist sich Büttner sicher. Was wäre eine Lösung? "Man müsste den Platz ein ganzes Stück weiter Richtung Norden in Richtung Hans-Ort-Ring verlegen, dorthin, wo keine Wohnhäuser sind und wo sich andere nicht gestört fühlen", schlagen die drei vor. Dann könnte man auch eine Zufahrt bauen und die Grillplatz-Nutzer könnten legal mit dem Auto kommen.

Und was sagt die Stadt dazu? "Ich höre diese Vorwürfe zum ersten Mal", wundert sich Silke Stadter, Leiterin des Bauamtes. "Schriftlich haben wir keine Beschwerden vorliegen." Sie erläutert, dass jeder, der den Grillplatz am Dambach nutzen will, dies beim Ordnungsamt der Stadt anmelden muss. Dann erhält er auch die Nutzungsrichtlinien: Unter anderem muss der Grillplatz bis 22 Uhr geräumt werden.

In diesem Jahr hätten bisher 14 Herzogenauracher Bürger den Platz gemietet und das meist sonntags, informiert Stadter. Wenn darüber hinaus Leute am Platz seien und Lärm machten, dann müssten sich die Anwohner an die Polizei wenden. Denn: "Wir haben niemanden, der das kontrollieren kann." Natürlich könnten die Anwohner der Gerhart-Hauptmann-Straße "jederzeit auf uns zukommen", signalisiert die Bauamtsleiterin Entgegenkommen.

MARIA DÄUMLER