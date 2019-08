Herzogenaurach: Lektüre am Postkreisel stets verfügbar

Bücherschrank zur Selbstbedienung an der Bahnhofstraße eingeweiht - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Bei einer Pause auf den Bänken um den Windspiel-Brunnen an der Bahnhofstraße kann man jetzt in einem guten Buch lesen. Zweite Bürgermeisterin Renate Schroff hat dort den zweiten öffentlichen Bücherschrank in der Stadt enthüllt, den bislang einzigen unter freiem Himmel.

Jürgen Jansen reicht Renate Schroff noch ein Buch für den neuen Schrank. V. l. Robert Weigl, Jansen, Margot Jansen, Hans Heinzel und Evi Bauer. © Foto: Eduard Weigert



Der wetterfeste, von zwei Seiten zu öffnende Metallschrank ist gefüllt mit Büchern, die laut Evi Bauer in zweiter Reihe im Bücherregal im von ihr geleiteten Generationen.Zentrum gestanden hatten. Die Sammlung darf von jedermann ergänzt werden, der ein Buch übrig hat. Man darf auch ein Buch daraus mit heimnehmen.

Dass keine rassistischen Publikationen oder verfassungswidrige Propaganda in dem Schrank landet, darüber wachen Bücherschrank-Paten aus dem Kreis der Lesepaten bzw. des Seniorenbeirats. Einige von ihnen, Margot und Jürgen Jansen, Horst Bayer, Hans Heinzel und Robert Weigl waren bei der Enthüllung dabei. Zum Kreis gehören noch Jutta Hess und Harald Ruppender.

Billig war der Schrank aus Cortenstahl und Glas nicht gerade, sagte Renate Schroff, doch "das ist es uns wert". Die Anregung stammte vom Seniorenbeirat, wurde von der SPD-Fraktion als Antrag aufgegriffen und von allen Stadträten befürwortet.

