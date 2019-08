Herzogenaurach: Licht auf dem Weg

Geh- und Radverbindung nach Haundorf bekommt Beleuchtung - Bis Mitte September gesperrt - vor 30 Minuten

HERZOGENAURACH - Gesperrt ist derzeit der Geh- und Radweg vom Schaeffler-Osttor bis Hauptendorf. In zwei Abschnitten bekommt die Verbindung bis nach Niederndorf eine Beleuchtung.

Für Fußgänger und Radfahrer ist der Weg nach Hauptendorf seit gestern gesperrt. Die Beleuchtung wird gebaut.



Gestern hat die hiesige Baufirma Zollhöfer unter der Regie der Herzo Werke mit den Arbeiten begonnen. Man "zapft" den letzten Lichtmast an, der günstig am Beginn des Radwegs steht und natürlich Strom führt. Einen Graben für das Leerrohr haben die Bauleute schon quer über den Weg gebaggert. Auf der Südseite des Wegs wird der Graben bis nach Hauptendorf, dem Ende des ersten Bauabschnitts führen.

In Abständen kommen dann die Masten für die LED-Beleuchtungskörper in die Erde, besser ausgedrückt, in senkrecht eingegrabene dicke Leerrohre, die um die Masten herum mit Kies verfüllt werden. Das reicht, hieß es, als Befestigung, denn die Lichtmasten sind mit sieben Metern niedriger als Straßenlaternen und müssen nicht aufwendiger verankert werden.

Die ersten Meter Graben und Leerrohre sind gestern bereits angelegt worden. Die Mitarbeiter der Herzo Werke ziehen dann das Stromkabel durch das Rohr, bevor die Masten angeliefert werden. Bis Mitte September bleibt der Weg wohl gesperrt.

