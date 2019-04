Herzogenaurach: Öko liegt voll im Trend

Von Taschen aus Fahrradschläuchen bis zum insektenfreundlichen Garten: Das Angebot beim Ökofest war überwältigend - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Es waren nicht gerade frühlingshafte Temperaturen bei der Eröffnung des 19. Herzogenauracher Ökofestes in den Weihersbachanlagen, bei dem zahlreiche Betriebe, Vereine und Initiativen ihre Produkte und Aktivitäten präsentierten.

Auch das gab es: Sommerhüte, deren Material nicht für noch mehr Erderwärmung sorgt. © Jürgen Jansen



Bis zuletzt war die Wetterprognose alles andere als ermutigend und die Ökofestinitiative mit Retta Müller-Schimmel an der Spitze hatte Zweifel, ob es in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. Aber die Sonne wagte sich schließlich doch heraus und die Trommelwirbel des "Piranha Social Club" heizten dem Publikum mächtig ein.

Es waren wieder viele gekommen, um sich über biologische, nachhaltige, ökologische und regionale Produkte zu informieren. Das Angebot war überwältigend, da gab es Kreatives wie Taschen oder Geldbörsen aus alten Fahrradschläuchen, Slipeinlagen zur Wiederverwendung, Filz in allen Variationen vom Untersetzer über Taschen, Hüte und Stulpen bis hin zu "Mitwachskleidern". Daneben die ganze Palette ökologischer Produkte für den täglichen Gebrauch. Ein Riesenangebot an biologischen, regionalen Lebensmitteln, aber auch Haar- und Hautpflegemittel, Deos ohne Aluminium-Salze, Weiden-Körbe in allen Größen, Schmuck aus Silber oder Holz – kein Bereich, der nicht vertreten war.

Auch die Elektromobilität durfte nicht fehlen: Da wartete auf den Gewinner der Tombola ein Tesla, um ihn mal Probe zu fahren. Daneben Informationen in Hülle und Fülle – wie etwa über nachhaltige Geldanlagen, Energiesparen oder Carsharing. Wie gestalte ich meinen insektenfreundlichen Garten? Wie ernähre ich mich gesund? Alles Fragen, die beim Ökofest beantwortet wurden. Die Jugendinitiative "Fridays for Future" war erstmals dabei und kündigte an: "Wir streiken, bis ihr handelt."

Küchenkräuter, natürlich auch aus ökologischer Anzucht, waren ebenfalls im Angebot und wurden interessiert begutachtet. © Jürgen Jansen



Wer sich ausreichend informiert hatte, konnte sich bei einer Salat- oder Kuchentheke stärken, oder die Reispfanne mit Gemüse, alternativ die Bratwürste in Öko-Qualität genießen, natürlich bei einem Öko-Bier vom Heller. Für die Kinder gab es ein Kaninchengehege, eine Tombola, Märchenerzählungen und Bollerwagenfahrten. "Paddy’s Last Order" und "IndiviDuo" sorgten mit ihrer folkloristischen Musik für Stimmung in den Weihersbachanlagen. MARGOT JANSEN