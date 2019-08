Herzogenaurach: Pralles Programm

In der Volkshochschule wird das Kursangebot zunehmend digitaler - vor 19 Minuten

HERZOGENAURACH - Bei der Vorstellung des Volkshochschul-Programms für den Herbst und Winter gab VHS-Vizechefin Fabienne Geißdörfer auch einen spannenden Einblick in die digitale Zukunft der Herzogenauracher Bildungseinrichtung.

VHS-Vizechefin Fabienne Geißdörfer stellte nicht nur das Programm für Herbst und Winter vor, sondern auch die neuen "Multi Touch Panels", die im Kursunterricht zum Einsatz kommen. © Hans von Draminski



An der Wand hängt ein sogenanntes Multi-Touch-Panel, die logische Evolution der bekannten Whiteboards: Mit diesem berührungsempfindlichen Großbildschirm wird der Unterricht für Lehrende wie Lernende zu einer neuen Erfahrung, multimediale Inhalte lassen sich leichter als je zuvor vermitteln. Seit Pfingsten sind vier dieser Universalgeräte im VHS-Haus installiert, zum Start der Herbst-/ Wintersaison werden sie ihre Feuertaufe erleben.

Denn das Kursangebot der VHS Herzogenaurach wächst nicht nur langsam und planvoll, sondern auch stetig – es digitalisiert sich auch zusehends. "Damit kommen wir Menschen entgegen, die aus verschiedenen Gründen nicht persönlich in die Kurse kommen können", erklärt Fabienne Geißdörfer. In diesem Zusammenhang ist auch die Einrichtung einer übergreifenden "VHS Cloud" der Volkshochschulen zu sehen. Eine Plattform, über die beispielsweise Webinare angeboten werden.

Stolz ist Fabienne Geißdörfer auf die "Expert Business"-Online-Lehrgänge, von denen Teile sogar auf ein weiterführendes Studium angerechnet werden und die nicht zuletzt für eine Zielgruppen-Erweiterung stehen – weg von der reinen Erwachsenenbildung und hin zu Berufs-Einsteigern oder -wechslern.

Sprachen bleiben ein wichtiger Bestandteil im 226 Seiten dicken VHS-Katalog. Und auch hier nutzt man die Möglichkeiten, die das Internet bietet. So ist die gebürtige Engländerin Wendy Neubauer laut Fabienne Geißdörfer inzwischen von Herzogenaurach weggezogen, bietet aber einen Englisch-Konversationskurs online an, der am 17. Oktober startet und zehn Abende umfasst. Auch Chinesisch wird nach mehrjähriger Pause mit neuer Kursleiterin wieder ins VHS-Programm genommen, "weil es genug Anfragen für einen Kurs gab", so Fabienne Geißdörfer.

Sina Trinkwalder kommt

Darüber hinaus bleibt die VHS Herzogenaurach ihrer Linie treu und bildet auch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen ab. So wurde beispielsweise die Journalistin, Kolummnistin und Buchautorin Sina Trinkwalder eingeladen, die am Mittwoch, 23. Oktober, 19.30 Uhr, ihr neues Buch "Zukunft ist ein guter Ort. Utopie für eine ungewisse Zeit" in der Sing- und Musikschule am Kirchenplatz vorstellen wird. Nicht der einzige Vortrag mit Diskussionsmöglichkeit im VHS-Portfolio. Schon am Mittwoch, 7. Oktober, 19.30 Uhr, referiert der Blogger Stefan Mey am selben Ort über das Darknet – jene Region des Internets, in der Waffen und Drogen umgeschlagen werden und Whistleblower ihre Informationen verbreiten. Mey will erläutern, wie die digitale Unterwelt funktioniert.

Einen Videovortrag über die Arbeit der Regensburger Rettungsorganisation "sea eye" bestreitet am Montag, 18. November, 19.30 Uhr, Klaus Stadler im Musikschul-Saal. Der Skipper hat selbst mehrere Rettungseinsätze mit "sea eye"-Schiffen gefahren und stellt die Frage "private Seenotrettung – quo vadis?"

Ganz wichtig sind Integrationskurse, bei denen nicht nur Deutsch als Fremdsprache vermittelt wird, sondern auch kulturelle und gesellschaftliche Besonderheiten erläutert und hinterfragt werden.

Wobei das Multikulturelle, das Globale sowieso nicht zu kurz kommt. Dies spiegelt sich unter anderem in der Vielzahl der Kochkurse wider, welche die VHS anbietet. Das reicht von bodenständiger Hausmannskost wie Rinderkraft- und Gemüsebrühe oder Schmorbraten über die "Köstliche Kürbisküche" im Herbst bis zu den Geheimnissen der Thai-Küche oder den Spezialitäten, die man in Persien kredenzt.

Jugendliche sind ebenfalls eine Zielgruppe, die von der VHS verstärkt in den Fokus genommen wird. Pünktlich zum Schulanfang gibt es in der Mittelschule am Burgstaller Weg ab Dienstag, 10. September, die Wanderausstellung "Freiheit und ich" der Nemetschek-Stiftung zu sehen. Hier geht es um Freiheitsrechte und was sie für den einzelnen Menschen bedeuten. Ein Thema, das alle angeht.

InfoDas VHS-Programm enthält insgesamt 452 Kurse und wird in 13 600 Exemplaren gedruckt, von denen 420 für Weisendorf vorgesehen sind. Infos: www.vhs-herzogenaurach.de

HANS VON DRAMINSKI