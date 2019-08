Herzogenaurach: Pumas verlieren gegen flotte Fürther

Im Nachholspiel der Landesliga Nordost unterliegt der 1. FC Herzogenaurach der SG Quelle mit 2:3. - vor 52 Minuten

HERZOGENAURACH - Der Gewitter-bedingte Abbruch vor ein paar Tagen hat dem 1. FCH nichts genutzt. Nach einer starken ersten Halbzeit bauten die Pumas auch im Nachholspiel stark ab und mussten sich den Fürthern knapp geschlagen geben.

Gegen flotte Fürther nutzte dem 1. FC HErzogenaurach auch Kunst am Ball nichts: Nach einer starken ersten Halbzeit verloren die Pumas 2:3 gegen die SG Quelle. © André De Geare



Gegen flotte Fürther nutzte dem 1. FC HErzogenaurach auch Kunst am Ball nichts: Nach einer starken ersten Halbzeit verloren die Pumas 2:3 gegen die SG Quelle. Foto: André De Geare



Ob es sich um das schnellste Tor in der 103-jährigen Vereinsgeschichte des 1. FC Herzogenaurach handelt? Zehn Sekunden läuft die Partie zwischen den Pumas und Quelle Fürth. Gerade erst war der Anstoß der Gastgeber. Der Ball landet bei Eric Stübing. Einen Abschluss später steht es bereits 1:0.

Neun Tage ist es her, da führten die Pumas schon einmal gegen Fürth. Und auch damals war es Stübing, der sein Team in Führung brachte. Doch der Gegner drehte die Partie innerhalb kurzer Zeit. Die Pumas waren angezählt. Bis das Wetter intervenierte. Die Rettung. Aufgrund des Gewitters brach der Schiedsrichter die Partie ab.

Und so kommt es zu einer Neuansetzung. Ein Ärgernis für die Quelle, denn alles, was neun Tage zuvor passiert war, ist nun obsolet. Es geht von vorne los. Eine ungewöhnliche, aber interessante Konstellation. Eine Mannschaft will die Geschichte wiederholen, die andere will genau das verhindern.

Zunächst sieht es so aus, als wären die Pumas dabei erfolgreicher. Die Karches-Elf ist nach dem frühen Stübing-Treffer die bessere Mannschaft.

Eine Flanke nach der anderen schlägt im Quelle-Strafraum ein. Folgerichtig fällt in der 27. Minute das 2:0. Nach einer Stübing-Ecke befördert Amling den Ball per Kopf ins Netz. Die Pumas haben weitere Chancen, doch sie nutzen sie nicht. Bereits zum Ende der Hälfte macht sich das Gefühl breit: Das könnte sich noch rächen. Immerhin haben die Pumas erst zwei Tage zuvor ihr letztes Spiel gehabt. Quelle Fürth hingegen, mit vier Regenerationstagen im Gepäck, scheint immer stärker zu werden.

Wann befindet sich der Körper nach einer größeren sportlichen Anstrengung auf dem Tiefpunkt? Intuitiv würden viele Menschen antworten: Am Tag danach. Tatsächlich zeigen Studien, dass die Ermüdung des Körpers am zweiten Tag nach einer Anstrengung auf dem Höhepunkt liegt. Die Energiespeicher sind mitten in der Regenerationsphase. Das Verletzungsrisiko steigt enorm.

So kommt in der zweiten Hälfte, was sich zuvor angedeutet hatte: Die Pumas bauen ab. Stück für Stück entgleitet ihnen die Kontrolle über das Geschehen, während die Quelle-Offensive warm läuft. Kurz nach Wiederanpfiff setzt sich Sebastian Glasner von seinen Verteidigern ab und bringt seinem Team den Anschlusstreffer. Drei Minuten später wird Ahmet Kulabas im Strafraum von Jakob Karches zu Fall gebracht. Den Strafstoß verwandelt der Gefoulte selbst. In der 68. Minute ist die Partie endgültig gedreht. Die Pumas-Defensive läuft nun permanent einen Schritt hinterher. Ein Schritt, der tödlich ist. Mit nur einem Pass wird sie ausgehebelt, so dass Dennis Reinholz zum 2:3 einschieben kann.

Ein Tag zum Vergessen

Am Ende wird für den 1. FCH aus dem Tag der zweiten Chance ein Tag zum Vergessen. Kapitän Stübing wird verletzt ausgewechselt. Als Keeper Florian Peter in den Schlusssekunden mit nach vorne kommt und im Strafraum gefoult wird, bleibt die Pfeife des Schiedsrichters stumm. Auf die Intervention des Wetters vor neun Tagen hätten die Pumas im Nachhinein verzichten können.

OLIVER KOPRIVNJAK