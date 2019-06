Herzogenauracher Altstadtfest hatte Bilderbuchstart

Die bunten Eröffnungs-Ballons stiegen in einen blauen Himmel. Schon zu Beginn gut besucht. Vereinscharakter betont. - vor 15 Minuten

HERZOGENAURACH - Einem Bündel Luftballons musste der groß gewachsene Bürgermeister in die Lüfte helfen: Es hatte sich am oberen Rand der Marktplatzbühne verheddert. Sonst aber hatte das 44. Altstadtfest geradezu einen Bilderbuchstart.

Feststart mit Ballonstart: Kinder ließen die bunten Luftballons aufsteigen.



Den Klassiker, die Wetterprognose mit lauter netten gelben Sonnen für die drei Festtage, hielt German Hacker routiniert dem Publikum auf dem Marktplatz hin: milde Abendtemperaturen, sonnige Tage. "Essen Sie viel, trinken Sie viel, Sie helfen damit den Vereinen", diese Aufforderung des Bürgermeisters ist wenigstens am ersten Abend bestimmt nicht ungehört verhallt.

Natürlich verband Hacker diese Aufforderung mit dem Appell für vernünftigen Konsum beim Alkohol – und dem Hinweis auf den Bus-Service der Bäder und Verkehrs GmbH für ein risikoarmes Heimkommen.

Die Protagonisten auf der Bühne eröffneten das Fest natürlich mit einem Prosit. Und, sagte Alexander Radl (SPÖ), Stadtrat der Kärntner Partnerstadt Wolfsberg, es gehört zu den sympathischen Zügen des Herzogenauracher Altstadtfests, dass man gleich einen Maßkrug in die Hand gedrückt bekommt, wenn man die Bühne betritt.

Radl teilte diese mit der Bundestagsabgeordneten Martina Stamm-Fibich (SPD), dem einheimischen Landtagsabgeordneten Walter Nussel (CSU), der zweiten Bürgermeisterin Renate Schroff und den Vertretern des Gastgebers, dem Präsidenten Wolfgang Niewelt und Tobias Komann von der Stadtjugendkapelle.

Es ist ein Fest der Vereine, hatte der Bürgermeister eingangs betont, vor 44 Jahren von den Vereinen gemeinsam mit der Stadt ins Leben gerufen. Also, so German Hacker, nützt der Konsum an den Ständen und Schankstätten vom Golfclub in der östlichen über die DLRG, bis zum Karnevalsclub am westlichen Ende der Festmeile deren Arbeit.

Bei der Eröffnung wies Hacker auch auf die Änderungen hin, die sowohl der Rathaus-Baustelle als auch dem Sicherheitskonzept geschuldet sind: Die Musikinitiative besielt ihre Bühne auf dem Kirchenplatz — dank dem Entgegenkommen des Pfarrers Helmut Hetzel. Und der "Hotspot" der Wolfsberger Städtepartner samt Kostproben, Musik und Gewinnspiel, ist auf der Hauptstraße zu finden, zwischen dem Freundeskreis Sainte Luce und dem Club Croatia, die eine "Partner-Meile" bilden.

In den Farben der Herzogenauracher Partnerstädte stiegen auch die Eröffnungs-Ballons auf – nach dem Count Down von der Bühne und vor Musik von den Parforcehorn-Bläsern Aurachtal und Alberto Parmigianis Piranha Social Club, die die Eröffnung auch "eingeläutet" hatten.

