Herzogenauracher Golfer wird Europameister

Damit für die British Open qualifiziert - Proberunden mit Tiger Woods? - vor 52 Minuten

HERZOGENAURACH - Bei der Golf-Europameisterschaft der Herren in Atzenbrugg in Österreich hat Bundesligaspieler Matthias Schmid die Goldmedaille geholt. Der 21-Jährige vom Golfclub Herzogenaurach zeigte an den vier Spieltagen eine hervorragende Leistung. Am dritten Tag der Europameisterschaft stellte er zusätzlich einen neuen Platzrekord auf.

Neuer Champion: Matthias Schmid schlug Europas Golf-Elite. © Foto: European Golf Association



Am Ende hatte er drei Schläge Vorsprung auf seinen Verfolger, den Schotten Euan Walker. Schmid ist erst der zweite Deutsche, der den Europameistertitel holen konnte. Mit dem Sieg auf dem Platz des Diamond CC in Atzenbrugg hat sich das 21-jährige Golftalent auch für die British Open qualifiziert, die vom 18. bis 21. Juli stattfinden. Es ist das älteste heute noch ausgetragene Golfturnier der Welt.

Schmid spielte an den vier Turniertagen von Anfang bis Ende sehr solide und machte wenige Fehler. Für ihn war das der Schlüssel für den Erfolg. "Ich bin erschöpft aber sehr, sehr zufrieden und glücklich", so sein Fazit. Bei der Siegerehrung dankte er zuerst seinem Vater, der ihn als Caddie begleitet hatte und seiner Familie für die Unterstützung.

In England hofft er nun auf Proberunden mit Tiger Woods und Rory McIlroy, seinen Golf-Vorbildern, so Matthias Schmid.

Nach dem Titelgewinn gab es auch Glückwünsche vom Trainer der Herzogenauracher Bundesligamannschaft, Craig Miller. "Matti ist nicht nur ein richtig großartiger Golfer sondern auch ein großartiger Typ. Ein Vorbild für unsere jungen Spieler in Herzogenaurach. Das ist bei weitem mein glücklichster Tag als Golf-Coach", lautete dessen Kommentar.

nn