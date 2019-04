Herzogenauracher Gymnasiasten beleuchten die dunkle Seite der Menschen

Mittelstufentheatergruppe bringt E. T. A. Hoffmanns "Das Fräulein von Scuderi" auf die Bühne

HERZOGENAURACH - An ein besonderes Experiment wagt sich die Mittelstufentheatergruppe des Gymnasiums Herzogenaurach. Mit ihrer Leiterin Ulrike Deavin-Spindler hat sich die Gruppe eine Erzählung vorgenommen, diese bühnentauglich aufgearbeitet und einstudiert. Nächste Woche präsentieren die Schüler das Ergebnis.

Das Fräulein von Scuderi, dreifach verkörpert von Lena Rudel, Lucia Geiser und Celina Seufert (vorne in der Mitte) händigt König Ludwig XIV. die Schmuckstücke aus. © Foto: Ralf Rödel



Die Erzählung "Das Fräulein von Scuderi" von E. T. A. Hoffmann stammt aus der Zeit der Romantik, wirft dabei aber vor allem einen Blick auf die dunklen Seiten der Menschen.

Paris im Zeitalter König Ludwigs XIV.: Eine unheimliche Raubmordserie verletzt die Menschen in Angst und Schrecken. Geraubt wird Schmuck aus den Händen männlicher Verehrer, die auf dem Weg zu ihren Geliebten sind. Welche Rolle spielt dabei der Goldschmied Cardillac, der sich eher als Künstler denn als Handwerker sieht und sich nur schwer von seinem kunstvollen Geschmeide trennen kann. Hier vollführt das Stück eine Wendung von einem reinen Krimi hin zu einer Künstlergeschichte. Es geht um Frage wie: Wem gehört Kunst? Was ist die Kunst ohne ihren Schöpfer? Wie viel Anrecht hat der Künstler auf seine Kunst oder wie viel Anrecht hat die Welt auf die Kunst?

Das Fräulein von Scuderi nimmt bei der Aufklärung eine zentrale Rolle ein, vereint sie doch Tugendhaftigkeit, Klugheit und Menschlichkeit in einer Person.

Das macht die Theatergruppe dadurch deutlich, dass drei Schauspielerinnen parallel als Scuderi agieren (Lena Rudel, Lucia Geiser, Celina Seufert). Ebenso wird Cardillac von zwei Schülerinnen dargestellt (Julia Bimm, Paula Dietsch), um zu verdeutlichen, dass in ihm neben dem ehrbaren Bürger auch eine dunkle Seite lauert. Weiterhin auf der Bühne: Johannes Dietz, Sophia Gugel, Tia Bauer, Saranda Haxhiu, Constanza Cabrita, Hannah Müller, Eszter Gal, Lara Hagen und Emma Weidhaus.

Gemeinsam hat die Gruppe sich in einem demokratischen Prozess für dieses Stück entschieden und unter der Regie von Ulrike Deavin-Spindler und Ute Docter in Angriff genommen. Auch beim Bühnenbild mit drehbaren Elementen und üppig verzierten Möbelstücken haben die Schauspieler kräftig selbst Hand angelegt.

"Das Fräulein von Scuderi" dauert zirka eine Stunde und ist zu sehen am Freitag, Samstag und Sonntag, 3., 4. und 5. Mai, jeweils um 19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der Aula des Gymnasiums. Karten gibt es im Vorverkauf für 6 Euro (ermäßigt 4 Euro) in den Pausen am Gymnasium, bei "Bücher, Medien & mehr", bei Schreibwaren Ellwanger sowie an der Abendkasse.