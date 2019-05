Herzogenauracher Rettungsschwimmer erfolgreich in Sulzbach

Deutsche Meisterschaft: Stockhammer mit drei Einzeltiteln, Bronze für DLRG im Senioren-Team - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Neun Rettungsschwimmer des Ortsverbandes DLRG Herzogenaurach reisten zur Deutschen Meisterschaft im Rettungsschwimmen der Senioren nach Sulzbach im Saarland, um sich einer Konkurrenz aus über 850 Teilnehmern zu stellen.

Die Rettungsschwimmer-Mannschaft der DLRG in Sulzbach/Saar Nach der Siegerehrung von links: Rolf Neubert, Jürgen Zai, Peter Stockhammer, Achim Brunner, Christian Ziebur, Stefan Przibylla, Andreas Kergaßner, Dominik Daub. Johannes Heinz nicht im Bild.



Die Stadt Sulzbach (10 km von Saarbrücken entfernt) bot gute Voraussetzungen für das sportliche Ereignis: Ein großzügiges Hallenbad mit 25m-Becken, eine Dreifach-Turnhalle für die Siegerehrung mit Abschlussparty und Schlafplätze in den nahe gelegenen Schulen.

In der Sportart Rettungsschwimmen beginnen die Senioren bereits in der Altersklasse AK 25 und so bestand die Herzogenauracher Mannschaft aus fünf jungen Schwimmern AK 25 bis AK 30 und vier älteren Schwimmern AK 50 bis AK 70.

Am Freitag wurden die Einzelwettbewerbe in zwei Wettkampfabschnitten durchgeführt. Am Vormittag gewann Peter Stockhammer souverän in der AK 70 (vor neun Konkurrenten) die Goldmedaille in den drei Disziplinen: Kombiniertes Schwimmen (25m Freistil kombiniert mit 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit), 25m Retten einer Puppe und 50m Freistilschwimmen. Im Feld der besten deutschen Rettungsschwimmer konnte sich Rolf Neubert (AK 60) auf Platz elf von 20 Teilnehmern behaupten.

Am Nachmittag erkämpfte sich Christian Ziebur (AK 25) Platz fünf von 22 Teilnehmern in den Disziplinen: 50m Retten einer Puppe, 100m Retten mit Flossen, 100m Hindernisschwimmen.

Am Samstag fanden die Mannschaftswettbewerbe statt. Für die DLRG Herzogenaurach startete eine Staffel in der Altersklasse 100 (die Alters-Summe der vier jüngsten Teilnehmer ergibt die Startgruppe) mit Christian Ziebur, Dominik Daub, Stefan Przibylla und Andreas Kergaßner (Johannes Heinz konnte nicht antreten). Als einziges bayerisches Team am Start konnten die Rettungsschwimmer den fünften Platz von neun Mannschaften belegen.

Für das Herzogenauracher Team AK 240 mit Rolf Neubert, Jürgen Zai, Peter Stockhammer und Achim Brunner langte es in diesem Jahr nicht zur Silbermedaille wie im vergangenen Jahr. Dennoch stand die Mannschaft mit Bronzemedaillen auf dem Treppchen. In einem spannenden Wettbewerb konnte sie sich gegen 13 Mannschaften behaupten.

Die große Siegerehrung am Samstagabend endete nach zwei Tagen intensiver Wettkämpfe feierlich mit der Nationalhymne. Danach forderten die Schwimmerinnen und Schwimmer die Band "the Conquerors of Saint Jones" heraus: So konditionsstarke Tänzerinnen und Tänzer hatten die zehn Musiker bei ihren Auftritten bisher nicht erlebt.