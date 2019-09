Herzogenauracher verabschiedeten die Sommerferien

Abschlussfest des Spielmobils am Weihersbach-Gelände - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Zum Ende der Sommerferien fand am Samstag auf der Wiese hinter dem Spielplatz am Weihersbach das Abschlussfest des Spielmobils 2019 unter dem Motto "Bauhaus" statt. Sechs schöne und abenteuerliche Wochen liegen hinter den Kindern und Betreuern.

Ein Klassiker, der aber immer wieder Spaß macht: die Bierkastenrutsche. © Foto: Thomas Welker



Bürgermeister German Hacker stellte in seiner Rede die neue Verantwortliche Evi Bauer vor und verlieh die Preise. Anschließend konnte wieder losgespielt werden. Die Wiese am Weihersbach war dabei voll mit Klein und Groß, ein letztes Mal für diesen Sommer waren die Hüpfburg, die Bierkastenrutsche und das Bällchen-Bad aufgebaut.

Smiley und Jojo hatten lustige Mitsing-Musik dabei. © Foto: Thomas Welker



Manche Kinder, berichtete Evi Bauer, seien dem Abenteuermobil auch an mehrere Standorte gefolgt, weil ihnen die Angebote so gut gefallen hätten. Auch einige neue attraktive Spiele seien in diesem Jahr angeschafft worden, so die Spielmobil-Leiterin. Beim Abschlussfest war darüber hinaus eine gut genutzte Foto-Box aufgebaut und Smiley und Jojo sorgten mit lustiger Mitsing-Musik für Unterhaltung.

