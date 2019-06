Historischer Sieg für die Rhinos

American Footballer aus Herzogenaurach gewinnen erstmals in ihrer jungen Vereinsgeschichte - vor 5 Minuten

HERZOGENAURACH - Das war nicht nur der erste Saisonsieg für die Herzo Rhinos, sondern der erste Punktspielsieg überhaupt, seit sich das Team auf die "Erwachsenen-Variante" American Football verlegt hat.

Da kommt keiner durch: Der Herzogenauracher Cornerback Jonah Schneider (links) an der Line of Scrimmage gegen den Schweinfurter Receiver.



Die Herzogenauracher setzten sich bei den Schweinfurt Hornets in einem spannenden und von starken Defensereihen geprägten Spiel mit 13:6 durch. Die Rhinos konnten bereits den ersten Angriff der Gastgeber stoppen. Nach fünf Versuchen wurden die Hornets zum Punt gezwungen. Dieser wurde von Defensive Tackle Mishkin geblockt und so kamen die Rhinos kurz vor der gegnerischen Endzone in Ballbesitz.

In ausgezeichneter Feldposition gelang es der Offense um Quarterback Neumüller den Ball mit wenigen Plays durch einen Fünf-Yard-Pass auf Receiver Starke zum 6:0 in die gegnerische Endzone zu bringen. Der anschließende Extrapunkt scheiterte an einem schlechten Snap.

In den darauffolgenden Drives setzten beide Mannschaften wetterbedingt auf ihr Laufspiel, und so war das Spiel geprägt von den Defensereihen, bis es den Hornets nach einem Fehler der Rhinos gelang, den Ball mit einem kurzen Pass zum 6:6 in die Endzone zu tragen. So ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeit.

Defensivreihen dominieren

Die zweite Hälfte begann mit Ballbesitz Rhinos an der eigenen 25-Yard-Linie. Die Ansprache von Coach Gerlach in der Pause zeigte Wirkung und die Offense bewegte den Ball mit einem Mix aus Lauf- und Passspiel über das Feld bis zur 30-Yard-Linie der Hornets. Hier stockte der Drive und man entschied sich für einen Fieldgoalversuch. Dieser geriet jedoch zu kurz.

Auch im zweiten Durchgang dominierte die Defense beider Mannschaften das Spielgeschehen. Nur einmal konnte die Offense der Rhinos die gesamte Länge des Feldes überwinden und den Ball per Laufspielzug durch die Mitte über den Fullback Batz in die Endzone tragen. Auch der anschließende Extrakick ging durch die Stangen und so gingen die Rhinos mit 13:6 in das Schlussviertel.

Punkte gab es fortan keine mehr; ein Sack von Defensive End Schmitt beendete das Spiel. Mit diesem Sieg hat die Mannschaft bewiesen, dass sie auf die knappe und bittere Niederlage im ersten Spiel in Nürnberg gut reagiert und einige Fehler abgestellt hat.

Jetzt gilt es in den kommenden drei Wochen den Fokus auf das erste Heimspiel am 14. Juli gegen die Coburg Black Dukes zu legen.

