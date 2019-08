Höchst zufrieden mit dem Altstadtfest

Rund 10 000 Menschen besuchten an drei Tagen das "schönste Fest im Aischgrund" - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Für viele ist das Höchstadter Altstadtfest das schönste Fest im Aischgrund – nicht nur für Besucher, sondern auch für Veranstalter und Verantwortliche.

Die aufblasbaren Kugeln waren nicht nur für Kinder, sondern auch für Papas und Opas ein riesiger Spaß. © Foto: Paul Neudörfer



Bernd Riehlein, Cheforganisator, jedenfalls war rundum zufrieden mit diesem 35. Altstadtfest: Das Wetter passte und die Musikbands zogen natürlich wieder viele Menschen an. Riehlein schätzt, dass rund 10 000 Besucher an den drei Tagen gekommen sind. Er selbst habe an den Tagen rund 30 Stunden gearbeitet. Vor allem aber lobte er Jasmin Reinhardt und Jessica Hauke, die für Handwerkerhof, Kinderflohmarkt und Kindernachmittag im Engelgarten zuständig waren und ebenfalls viele Stunden arbeiteten.

Im Engelgarten sorgten Vereine und Organisationen für ein buntes Programm für Kinder: Hier im schattigen Pavillon konnten sich die Kleinen hübsch bemalen lassen. © Foto: Paul Neudörfer



Zum Handwerkerhof kamen heuer 17 Handwerker und Künstler, auch einige neue waren darunter. Der Andrang war am Sonntagnachmittag aber nicht so groß, weil wegen der Hitze viele lieber im Schatten saßen. Ein buntes Programm für Kinder gab es im Engelgarten: Neben der Tanzschule Geist hatten verschiedene Vereine Spiele vorbereitet. Aber auch hier gab es viel Freiraum, denn so manche Kinder zog es wohl eher ins Freibad. Reinhardt lobte aber die Vereine, die sich am Spieleprogramm beteiligt hatten.

Beim Handwerkermarkt am Sonntagnachmittag zeigte auch ein Schmied, was er so mit dem Hammer bearbeitet.



Nadja Müller, Vorsitzende des ESC, freute sich, dass man zum ersten Mal auf dem Marktplatz Kren und Klöß mit Rauchfleisch angeboten hat. Das Essen war schnell ausverkauft, im nächsten Jahr wird es Blaue Zipfel geben, verriet sie. Beim ASV Höchstadt sind Bohnakern und Klöß der Renner. Hier hatte Manuela Merkel 250 Portionen bereitgestellt und alles wurde verkauft. Und der ehemalige ASV-Vorsitzende Heinz Zenkel stellte noch fest, dass alkoholfreie Getränke, hier besonders Weizenbier, immer mehr der Renner sind.

