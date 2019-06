Höchstadt: Betrunkener 18-Jähriger scheitert am Whiskey-Klauen

Mit der Flasche unterm T-Shirt an der Supermarkt-Kasse ertappt - vor 34 Minuten

HÖCHSTADT - Obwohl er mit 1,4 Promille bereits erheblich betrunken war, klaute ein 18-jähriger am Freitagnachmittag noch eine Flasche Whiskey in einem Supermarkt in Höchstadt. Zumindest versuchte er es.

Denn laut Polizei wurde der junge Mann ertappt, als er mit der Flasche unter dem T-Shirt an der Kasse vorbeigegangen war.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls der 13,99 Euro teuren Spirituose.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen