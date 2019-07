Höchstadt: Kinderbecken im Freibad öffnet später

Aufgrund eines Wasserschadens ist das neue Eltern-Kind-Areal noch nicht nutzbar - vor 44 Minuten

HÖCHSTADT - Kleiner Fehler, große Wirkung. Wegen eines Wasserschadens, der sich offenbar wegen eines defekten Ventils an der Beregnungsanlage ereignete, kann das neue Eltern-Kind-Areal nicht wie geplant in den nächsten Tagen eröffnet werden.

Das neue Eltern-Kind-Areal im Höchstadter Freibad schaut schon sehr einladend aus. Doch bis Kinder die neuen Becken nutzen können, dauert es noch mindestens bis zu den Sommerferien.



Viele, die einen kleinen Sohn oder eine kleine Tochter haben, und durch den Zaun einen Blick auf das noch abgesperrte neue Kinderareal im Freibad erhaschen, freuen sich schon sehr auf den Badespaß, der dort bald möglich ist. Außerordentlich einladend schauen die neuen Kinderbecken aus. Doch nun kommt es zur unerwarteten Geduldsprobe.

Blick zurück: Am Sonntag mussten Freibad-Mitarbeiter feststellen, dass der Technikraum unter Wasser stand. Schuld war, so der Sachstand laut Bürgermeister Gerald Brehm, ein defektes Ventil der Beregnungsanlage. Die Unmengen von Wasser, die dieser Defekt nach sich zog, fluteten unter anderem die neuen Pumpen für den Kinderbereich. "Und solche Pumpen sind sensibel", so Brehm.

Die Inbetriebnahme des neuen Areals ist deshalb erst mal verschoben. Das Ganze ist nun ein Fall für die Versicherungen. Infolge des Wasserschadens kam es am Montag zudem zu einem Ammoniak-Alarm. Offenbar war Wasser auch in einen Ammoniakfühler eingedrungen.

Eine Verkettung unglücklicher Umstände, doch Bürgermeister Gerald Brehm findet trotzdem Worte des Lobes: Sowohl am Sonntag beim Wasserschaden als auch am Montagabend beim (Fehl-) Alarm hätten alle Beteiligten – egal ob Mitarbeiter von Freibad und Wasserversorgung oder die Feuerwehr – sehr gut und schnell reagiert.

Derzeit werden die Pumpen für das Kinderareal getrocknet. Gelingt dies, soll der Bereich zum Beginn der Sommerferien freigegeben werden. Versprechen will dies Brehm aber nicht, auch wenn alle ihr Bestes tun würden: "Falls es nicht gelingt, die Pumpen zu trocken, wird es in dieser Saison nichts mehr mit der Eröffnung." Die Lieferzeit für neue Pumpen sei einfach zu lange.

Ohnehin stelle die Trocknung nur ein Provisorium dar. Denn für Pumpen, die bereits einen Wasserschaden hinter sich haben, gibt es keine Gewährleistung. Brehm besteht deshalb darauf, dass sie nach der Saison ausgetauscht werden.