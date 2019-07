Höchstadter Mittelstreckler darf im Olympiastadion starten

Adrian König-Rannenberg schafft punktgenau die Norm für die "Deutsche"

HÖCHSTADT - Eine aufregende Wettkampfwoche liegt hinter den TopTeam Läufern des LSC Höchstadt. Dabei überwog zuerst der Frust.

Hinter dem „Hasen“ zum persönlichen Rekord: Brian Weisheit ließ sich von Hiob Gebisso in Augsburg zur ersten 5000-m-Zeit unter 15 Minuten ziehen. © Foto: Mönius



Am Samstag machten sich drei aus der Gruppe von Markus Mönius auf den Weg nach Tübingen. Dort sollte eines der stärksten Läufermeetings in Deutschland mit Startern aus 40 Nationen über die Bühne gehen. Für einige ging es um internationale Normen, für die Höchstadter um schnelle Zeiten und die eine oder andere DM-Norm. Daraus wurde aber nichts. Während der Fahrt hatte es schon schwere Gewitter gegeben, und kurz vor Stuttgart kam dann die Absage wegen Sturms und Überschwemmung der Anlage.

Grünes Licht aus Koblenz

Bereits am Abend glühten die Telefone. Wo konnte man bereits am Sonntag in Deutschland schnelle Rennen in einen bestehenden Wettkampf einbauen. Koblenz gab grünes Licht und setzte jeweils Rennen über 800 und 1500m für Männer und Frauen ins Programm.

Diese Chance wollte sich Adrian König-Rannenberg nicht nehmen lassen, da er über 1500m bessere Chancen sah, die Normzeit von 3:48,00 min. zu unterbieten. So setzte sich der 26-jährige Neuzugang am nächsten Tag in den Zug, um in einem guten Feld, angeführt von südafrikanischen Tempomachern, sein Ziel zu erreichen.

Trotz eines kleinen "Hängers" bei 900m konnte er im Endspurt nochmal richtig mobilisieren und landete in 3:47,94 min. eine absolute Punktlandung. Damit hat der zweite Läufer des LSC die Norm für die DM in Berlin.

Brian Weisheit hatte in Tübingen seit 2017 erstmals wieder die 5000m laufen wollen. Dies holte er beim Abendsportfest der LG Augsburg am Donnerstag nach. In seiner Heimatstadt machte Hiob Gebisso 2500 m lang Tempo für ihn, danach wurde es bei über 30 Grad hart für den Mathe-Studenten. Mit einer starken 62er Schlussrunde sicherte er sich trotzdem neben dem Sieg auch seine erste Zeit unter 15 min. Mit 14:53,81 min. ist er gut eine halbe Minute von der DM-Norm entfernt. Deshalb wird er es am kommenden Wochenende wieder über 3000m Hindernis versuchen.

Neben der Titelverteidigung bei den Bayerischen fehlen ihm hier noch knapp zwei Sekunden für einen Start im Berliner Olympiastadion Anfang August.

