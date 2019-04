Hochstapler Felix Krull im Gymnasium Höchstadt

Theatergruppe The.a.d.A. bringt Thomas Manns Werk auf die Bühne - vor 58 Minuten

HÖCHSTADT - Die Theatergruppe The.a.d.A., bestehend aus ehemaligen Schülern des Gymnasiums Höchstadt, präsentiert "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" nach Thomas Mann.

Zouzou (Alexandra Seppel, links), die Senhora (Marie Feuerlein) und Professor Kuckuck (Armin Scharf) werden von Felix Krull (David Doczkal, rechts) bei einem Besuch in Lissabon um den Finger gewickelt. © Foto: Johannes Dotterweich



"Gestatten, mein Name ist Felix Krull, Sonntagskind und Lebenskünstler. Erlauben Sie mir eine Weile Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit – Sie werden es nicht bereuen – um Ihnen meinen facettenreichen Werdegang vor Augen zu führen, vom patenten Liftboy zum ehrenvollen Marquis, die fabelhafte Reise eines Artiste vivant, oder wie Sie es vielleicht ausdrücken würden, eines gewieften Hochstaplers."

Die "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" berichten von Aufstieg und Fall eines jungen Ungebundenen, der den Widrigkeiten des Lebens mit den großen Augen und leichten Füßen eines Kindes begegnet. Doch die Gespenster der Vergangenheit lassen sich nicht so einfach in die Irre führen wie Felix‘ Mitmenschen. Und wer seine Identität eintauscht, um sein angestrebtes Selbstbild zu verwirklichen, läuft Gefahr, beides zu verlieren.

Thomas Manns kunstvolle Romanerzählung und den Glanz der Jahrhundertwende lässt The.a.d.A. in der Aula des Gymnasiums Höchstadt aufleben. Die Aufführungen finden am Freitag, 10. Mai, um 20 Uhr, am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr und am Sonntag, 12. Mai, um 19 Uhr statt.

Karten gibt es für 10 Euro bei Tanjas Reisewelt, Große Bauerngasse 96 in Höchstadt, im Internet unter www.theada.de sowie für Schüler und Lehrer in angekündigten Pausen im Gymnasium Höchstadt. Für Schüler und Studenten gibt es ermäßigte Karten für 5 Euro. Restkarten an der Abendkasse.

