Imbiss in Herzogenaurach muss nach hinten rücken

Gebäude in der Rathgeberstraße verdeckt den Blick auf eine Ampel - vor 40 Minuten

HERZOGENAURACH - Ein Imbiss muss den Standort wechseln, und adidas darf ein "Kunstwerk" errichten. Das sind zwei der Ergebnisse aus dem Herzogenauracher Bauausschuss vom Dienstagabend.

So kann der Imbiss nicht stehen bleiben. Jetzt hat der Betreiber umgeplant und will das Gebäude neben dem Kik-Markt errichten. Dem stimmte der Bauausschuss zu. © Foto: Jeanette Seitz



Den Imbiss an der Ecke Rathgeberstraße/Erlanger Straße hatten die Bauausschussmitglieder im September 2018 schon einmal auf dem Tisch – beziehungsweise einen nachträglich eingereichten Plan, denn der Imbiss steht bereits.

Damals monierte man allerdings, dass das Gebäude den Blick auf die rechte Ampel verdecke, wenn Autofahrer die Rathgeberstraße herunterkommen. Auch das Landratsamt war mit dem bestehenden Imbiss nicht einverstanden.

Jetzt hat der Betreiber umgeplant und einen neuen Bauantrag eingereicht. Der 13 Meter lange und fünf Meter breite Imbiss soll demnach nach hinten gerückt werden und dann parallel zur Erlanger Straße, direkt anschließend an das Kik-Gebäude, stehen. Dafür erteilte der Bauausschuss einstimmig das gemeindliche Einvernehmen, genehmigte zudem das flache Pultdach.

Auch für den Bau von vier Offenfrontställen in Haundorf gab es grünes Licht. Christian Polster (CSU) gab lediglich zu bedenken, dass dann möglicherweise noch mehr Leute auf den Flurbereinigungswegen unterwegs seien und es zu einem "Interessenskonflikt zwischen den Landwirten und den Freizeitnutzern" kommen könnte. Bürgermeister German Hacker sind in diesem Zusammenhang derzeit an keiner Stelle irgendwelche Probleme bekannt. Man könne nur "zu gegenseitiger Rücksichtnahme aufrufen".

Die meisten anderen Bauanträge wurden ebenfalls einstimmig genehmigt. Lediglich ein Einfamilienhaus in Hammerbach, Nähe Lenzenbergstraße, lehnten die Bauausschussmitglieder ab, da das Bauvorhaben im Außenbereich liege und dort keine Planung vorgesehen sei; es gebe nicht einmal eine offizielle Erschließungsstraße, hieß es.

Eine begrünte schräge Ebene mit dem darauf montierten Schriftzug "adidas" wird künftig den Eingang zu der Sportartikelfirma in der neuen Adi-Dassler-Straße (die den Olympiaring mit der Kreisstraße verbindet), schmücken. Das Kunstwerk sei "gestalterisch schön", außerdem würden insektenfreundliche Pflanzen verwendet, meinte German Hacker. Das sah auch der Bauausschuss so und genehmigte die Errichtung.