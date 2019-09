In Etzelskirchen entsteht günstiger Wohnraum

Projekt der Sowo-Bau - Wer einziehen will, braucht einen Wohnberechtigungsschein

HÖCHSTADT - Es geht voran in Sachen geförderter Wohnungsbau in Höchstadt: Die Firma Sowo-Bau GmbH mit Sitz in Baiersdorf plant in Etzelskirchen in der neuen Straße Hechtsprung 36 Wohnungen, unterteilt in drei Baukörper mit jeweils zwölf Wohnungen. Baustart wird schon im Herbst sein, einziehen können die Mieter Ende 2020 oder Anfang 2021.

Noch ist hier eine freie Fläche, doch schon bald soll im Hechtsprung im Höchstadter Ortsteil Etzelskirchen geförderter Wohnraum entstehen. © Foto: Edgar Pfrogner



Wer in eine der geförderten Wohnungen einziehen möchte, braucht einen Wohnberechtigungsschein, den das Landratsamt auf Antrag ausstellt. Ausschlaggebend ist dabei das Einkommen.

Die Entscheidung, welche Personen einziehen dürfen, trifft die Sowo-Bau in Zusammenarbeit und nach Absprache mit dem Landratsamt. Laut Thomas Wagner, dem stellvertretenden Geschäftsführer der Sowo-Bau, gibt es bereits Mietinteressenten. Es handle sich aber erst um Nachfragen, Anträge können noch keine gestellt werden.