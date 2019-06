In Hemhofen gab es (Pfadfinder-)Lagerleben für alle

VCP hatte am Pfingstsonntag zum Öffentlichkeitstag eingeladen - vor 1 Stunde

HEMHOFEN - Das alljährliche Regions-Pfingstlager des Verbands Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder Region Frankenjura fand dieses Jahr in Hemhofen statt. Die dortigen Pfadfinder feiern heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Am Sonntag konnten Interessierte bei einem Öffentlichkeitstag für einige Stunden das Lagerleben miterleben.

Eines der ersten Dinge, die ein Pfadfinder oder eine Pfadfinderin lernt: Wie baue ich mein Zelt richtig auf? Am Wochenende zelteten in Hemhofen Pfadfinder aus der ganzen Region Frankenjura. Foto: Foto: Katrin Bayer



23 konfirmierte Jugendliche waren vor 50 Jahren bei der ersten Gruppenstunde in Hemhofen dabei, heute haben die Pfadfinder in dem Ort laut Stammesführerin Stefanie Schernick ungefähr 100 aktive Mitglieder. Dazu kommen die Altpfadfinder, von denen am Sonntag auch viele zu Besuch waren.

Im evangelischen Gemeindehaus treffen sich das ganze Jahr über vier Pfadfinder-Gruppen mit Mitgliedern zwischen sieben und 16 Jahren. Was sie dabei lernen? Verantwortung für sich selbst, gegenüber anderen und gegenüber Gott zu übernehmen – und ganz praktische Dinge, die ein Pfadfinder braucht, zum Beispiel, wie man ein Zelt aufbaut.

Zelte aufgebaut haben auf dem vereinseigenen Platz der Hemhofener Pfadfinder hinter dem Feuerwehrgebäude in Zeckern für das Pfingstwochenende auch Pfadfinder aus Höchstadt, Vestenbergsgreuth, Erlangen, Forchheim, Bamberg oder Pegnitz. Diese waren am Freitag per Fahrrad beziehungsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist, am Dienstag geht es wieder nach Hause.

Auf dem Programm der Pfadfinder standen in Hemhofen unter anderem das Bauen eines großen Lagertores, eine Müll-Sammelaktion, Bastelworkshops und der Öffentlichkeitstag, bei dem die Besucher selbst an Pfadfinder-Aktivitäten teilnehmen konnten.