In Herzogenaurach die Phantasie spielen lassen

Wochenende im Zeichen der Kultur: das "hin&herzo"-Kulturfestival - vor 28 Minuten

HERZOGENAURACH - In einer Woche ist es soweit. Dann verwandelt sich die Herzogenauracher Innenstadt in einen einzigen Kulturtempel. Vom 27. bis 29. September laden viele Angebote zum Anschauen, Zuhören, Mitmachen und Entdecken ein: beim "hin&herzo"-Kulturfestival.

Das „hin&herzo“-Kulturfestival ist ein wahres Gemeinschaftswerk. Organisatoren und Sponsoren freuen sich schon darauf. © Foto: Roland Huber



Das „hin&herzo"-Kulturfestival ist ein wahres Gemeinschaftswerk. Organisatoren und Sponsoren freuen sich schon darauf. Foto: Foto: Roland Huber



Das Festival geht heuer in die zweite Runde und wird jedes Jahr unter einem wechselnden Motto präsentiert. 2019 trägt es den Titel "Phantasie". Die Bandbreite der künstlerischen Genres reicht von Musik über Performance, Literatur, Installation, Kabarett, Poetry, Wissenschaft, Film, Tanz, Gesang und Magie bis hin zu bildender Kunst und Fotografie.

Das Festival beinhaltet ein kostenloses "Umsonst-und-Draußen"-Programm sowie kostenpflichtige Highlight-Veranstaltungen. Letztere starten bereits am Donnerstag mit einem Auftritt von Suzanne von Borsody und dem Trio Azul ("Ein Abend für Frida Kahlo"). Am Freitagabend locken "Die große Physikanten-Show" und das Kabarett-Programm "Man muss die Dinge nur zu Ende . . ." von Tino Bomelino.

Den Samstagabend bestreiten die Musikerin Coby Grant, bekannt aus "The Voice of Germany", Rufus Beck mit der Lesung "Die Reise zum Mond" und 2Flügel mit einem ganz besonderen Erzähl-Konzert unter dem Titel "Kopfkino". Am Sonntagabend schließlich sind das Schattentheater "Die Mobilés" und Mentalmagier Christoph Kuch zu Gast. Am Freitag findet außerdem unter dem Sternenhimmel in der Pfarrkirche St. Magdalena die Verleihung des "hin&herzo"-Projektpreises an die Sopranistin Cornelia Götz für ihre Performance mit Lichtinstallation (Markus Stirn) "Seelengesang" statt.

Im kostenfreien Herzstück des Festivals, dem "hin&herzo-Entdeckungsraum" in der Hauptstraße und am Marktplatz, unterhalten Performance- und Bühnenprogramme, Walk Acts, zahlreiche Bands und Poetry-Künstler, Lesungen, Ausstellungen, Licht-Installationen und Mitmach-Aktionen wie zum Beispiel Phantasiereisen oder ein Dunkelcafé die ganze Familie.

Des Weiteren ist natürlich für das leibliche Wohl mit phantasievollen kulinarischen Angeboten gesorgt. Und auch an ein Kinder- und Jugendprogramm wurde gedacht.

Dargeboten werden die kulturellen Schmankerl neben Hauptstraße und Marktplatz an folgenden Orten: Hof der ehemaligen Bäckerei Lang, Schmiede Metallbau Drebinger, "hin&herzo"-Kulturpavillon, Vereinshaus, Pfarrkirche St. Magdalena, KunstRaum, Stadtmuseum, Evangelische Kirche und Granny’s Kitchen.

Eine detaillierte Übersicht über alle Tage, Zeiten, Künstler und Veranstaltungsorte sowie einen Serviceteil mit Informationen zu Tickets, Barrierefreiheit und mehr bietet das Gesamtprogramm, das in der Tourist Info (Hauptstraße 34), in Läden, gastronomischen Betrieben und Kultureinrichtungen der Region erhältlich oder im Internet unter www.hinundherzo.de einsehbar ist. Die kostenpflichtigen Highlight-Veranstaltungen sind allerdings bis auf die Lesung von Rufus Beck bereits ausverkauft. Restkarten sind bei Verfügbarkeit in der Tourist Info oder an der Abendkasse erhältlich.

Das Festival wird unterstützt durch den Hauptsponsor, die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach. Deren Vorstandsvorsitzender Johannes von Hebel sagt, die Sparkasse unterstütze das Festival aufgrund seines hohen Qualitätsanspruchs, weil auch Kultur ein wichtiger Standortfaktor sei und weil so viele Menschen einbezogen würden. "Das hat den Charakter eines Gemeinschaftswerkes, das gefällt uns." Weitere Sponsoren: HerzoWerke, act.3, Proleit, Puma, VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzo, BMW Autohaus Wormser, Fachklinik Herzogenaurach, die Medienpartner Nordbayerische Nachrichten und Curt Kulturmagazin sowie der Druckpartner L/M/B Druck Mandelkow.

nn/jes