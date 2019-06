In Höchstadt wird jetzt Kirchweih gefeiert

Bereits vor dem offiziellen Kerwasanstich ging es rings um Marktplatz und Töpfla rund - vor 27 Minuten

HÖCHSTADT - Die Kirchweih 2019 ist eröffnet. Am Freitagabend wurde im Engelgarten offiziell das erste Fass angestochen, gefeiert wurde aber in der Innenstadt auch am Donnerstag bereits.

Mit Schüssen wurde auf dem Marktplatz am Donnerstagabend die Höchstadter Kirchweih 2019 begrüßt. © Foto: Paul Neudörfer



Da nämlich versammelten sich am Abend die neu gegründeten Kerwa-freunde um Frank Greif und Johannes "Hanny" Riegler zum Auftakt mit Freibier auf dem Marktplatz. "Die Kerwa ist für alle da", sagte Frank Greif, als die Musketiere mit ihrem Hauptmann Hans Schubert die Kerwa mit Eröffnungsschüssen "einballerten". Denn nicht nur die Kerwafreunde wollen dafür sorgen, dass bei der Höchstadter Kirchweih nun wieder mehr auf Brauchtum gesetzt wird, sondern auch der Kellerbergverein, der Heimatverein, die Musketiere und die Stadtwache sind mit im Boot.

Schön sei auch, so Greif, dass Bürgermeister Gerald Brehm nicht nur Mitglied der Kerwafreunde geworden sei, sondern auch voll und ganz hinter der "neuen" Kerwa stehe. Damit die Mitglieder des Vereins gleich erkannt werden, spendierte Wolfgang Galster, der Chef der Aischpark-Apotheke, einheitliche T-Shirts.

Greif erklärte bei dieser Gelegenheit am Donnerstag ebenfalls, dass der Auftakt der Kerwa künftig am Petersbeckhäusla über die Bühne gehen solle.

Am Samstag geht es auf der Kerwa weiter mit dem Baumaufstellen auf dem neuen Festplatz im Engelgarten. "Auch eine Baumwache wird es dann geben", kündigte Greif an. Für Baumschäler ist hier also nichts zu holen.

Zwei Schläge brauchte Bürgermeister Gerald Brehm am Donnerstag auf dem Marktplatz, dann floss das Bier. Offizieller Bieranstich freilich war erst am Freitag. © Foto: Paul Neudörfer



Stadtoberhaupt Gerald Brehm war beim Kirchweihauftakt auf dem Marktplatz ebenfalls voll des Lobes, auf wieviel Interesse die Aktivitäten rund um die Kerwa stoßen: Das Kesselfleisch-Essen des Heimatvereins am Donnerstagvormittag sei gut besucht gewesen und ihn begeistere auch, wie viele junge Leute bei den Kerwafreunden bei der Brauchtumspflege mitmachen wollen.

Nachdem Brehm mit zwei Schlägen das Freibier zum Fließen gebracht hatte, war Kerwasliedli-Singen angesagt. Die Kerwafreunde hatten dafür extra Texte einstudiert.

Anschließend ging es weiter ins Töpfla, wo die Hornochsenband mit Georg Römer an der Spitze für die passende Musik sorgte.

Allerorts war beim Kirchweihauftakt zu hören, dass die "neue" Kirchweih super ankommt.

Endgültig zu Ende ist die Höchstadter Kirchweih übrigens erst am kommenden Donnerstag, wenn das Festzelt längst abgebaut und die Schausteller wieder abgefahren sind: Dann nämlich wird ab 20 Uhr am Petersbeck-Häusla im Rahmen des Stammtischs des Kellerbergvereins mit der Musikgruppe "Bloß Blech" die Kerwa feierlich begraben.

PAUL NEUDÖRFER