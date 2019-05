Jubelkommunion live im Radio

Deutschlandfunk und Deutsche Welle übertrugen den Festgottesdienst aus Höchstadt

HÖCHSTADT - Über 100 Jubilare kamen am Sonntag nach Höchstadt, um ihre erste heilige Kommunion vor 25, 50, 60 oder 70 Jahren zu feiern. Unter den Jubilaren befand sich auch Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm, der mit seinen Klassenkameraden den Tag verbrachte. Eigens aus den USA war Evi Brodmerkel angereist; auch viele andere besuchten zu diesem Anlass einmal wieder ihre Heimatpfarrkirche.

Weiße Rosen überreichten die Kommunionkinder den rund 100 Jubilaren vor der Stadtpfarrkirche St. Georg.



Den Gottesdienst feierten die Jubilare mit 413 000 Zuhörern, die die Liveübertragung von Deutschlandfunk und Deutscher Welle im Radio verfolgten. Im Anschluss an den Gottesdienst gratulierten die Kommunionkinder die Jubilare mit weißen Rosen und einem Lied.

Richtmikrophone und meterweise verlegte Leitungen im Inneren der Stadtpfarrkirche sowie ein Übertragungswagen des Deutschlandfunkes auf dem Kirchplatz wiesen auf die Liveübertragung der Messe hin. Die Hintergrundarbeit hatte das Pfarramt und die Ansprechpartner des Rundfunks schon über Wochen beschäftigt. So musste etwa im Pfarrbüro Silvia Lohmann nach den Maßgaben des Senders ein 20-seitiges Drehbuch konzipieren und auf die Sekunde genau die Länge der Text- und Musikbeiträge berechnen.

Besonders für Organisten Reinhard Döring stellte dies eine große Herausforderung dar, musste er zum einen die penibel vorgegebenen zeitlichen Maßgaben erfüllen, zum anderen aber auch den Erwartungen einer Zuhörerschar von 413 000 Menschen gerecht werden. Zudem galt es für Reinhard Döring den festlichen Charakter zu untermalen, der den Feierlichkeiten Rechnung trug.

Erleichterung im Übertragungswagen nach getaner Arbeit: die Radiomitarbeiter sowie Silvia Lohmann, Dekan Kilian Kemmer, Gerhard Wirkner und Markus Bolowich ( Mitte). © Foto Marco Kittler



Dieser Vorgabe hatte sich auch die neue Scholaleiterin Kathrin Heinz-Karg zu stellen, die als Kantorin mitwirkte. Die Betreuung der drei Techniker und der Redaktionsmitglieder übernahm Gerhard Wirkner vom Pfarrgemeinderat, der zudem den kompletten Mesnerdienst übernommen hatte. Ihm zollten die aus Köln und Bonn angereisten Radiomitarbeiter hohes Lob für die "zuvorkommende Kooperation, nach der man sich andernorts vielfach sehnt".

Im Radio erklang nach den Nachrichten des Deutschlandfunks das Festgeläute der fünf Höchstadter Kirchenglocken, um 10.05 Uhr informierte Rundfunkpfarrer Markus Bolowich 40 Sekunden lang über Höchstadt. Zwei Minuten später läutete die Sakristeiglocke der St. Georgskirche und das von Silvia Lohmann erstellte Drehbuch nahm seinen Lauf. Die insgesamt über 100 Jubelkommunikanten der vier Erstkommunionjahrgänge waren vorher schon zum aufbrausenden Spiel der Weiseorgel in die Kirche eingezogen.

Schlussendlich war das Timing so gut, dass das gesamte Orgelnachspiel übertragen werden konnte und um 10.59 die Verkehrshinweise vor den 11 Uhr Nachrichten erfolgten.

Im Anschluss an die Übertragung standen die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Karola dos Reis Goncalves und Jutta Paulini vom Pfarrgemeinderat per Hotline zwei Stunden lang für Fragen und Rückmeldungen zur Verfügung. In vielen Telefonaten bezogen sich die Anrufer auf die Predigt von Dekan Kilian Kemmer, der von dem Bildwort Jesu vom "guten Hirten" ausging und dabei auch den Missbrauchsskandal innerhalb der katholischen Kirche aufgriff.

