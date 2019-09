Jugendtreff beim TC Röttenbach

RÖTTENBACH - Der Tennisclub Röttenbach feierte am Wochenende mit dem 35. Jugendtennisturnier um den Sparkassen-Cup der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Herzogenaurach-Höchstadt schon ein kleines Jubiläum und rückte damit einmal mehr bei bester Witterung seine Jugendarbeit in den Mittelpunkt.

Den Filzball im Blick hatten am Wochenende junge Tennisspieler in Röttenbach. © Niko Spörlein



Der TCR zählt, so Klaus Frank, derzeit knapp über 200 Mitglieder, 70 davon seien aktive Kinder und Jugendliche. "Das spricht für sich", meinte Frank, der seit nunmehr über zehn Jahren Cheforganisator des offenen Jugendturniers in den Altersklassen von U 9 bis U 18 ist. Wie kommt es, dass die Sparkasse immer wieder Röttenbach auswählt für dieses Turnier, an dem sich vorzugsweise Vereine aus der Stadt und dem Landkreis beteiligen? Jenes Turnier, klärte Klaus Frank schnell auf, habe vor 35 Jahren das TCR-Mitglied Walter Palmers ins Leben gerufen und er habe die Sparkasse als Hauptsponsor dafür gewinnen können. Die Kontinuität spreche sich auch herum, denn außer den Nachbarvereinen (TV Erlangen, TV Adelsdorf, Baiersdorf und Herzogenaurach) kamen wie immer auch Teilnehmer aus Nürnberg, sogar aus der Oberpfalz.

Das von Freitag bis einschließlich Sonntag dauernde Turnier, bei dem, so Frank, die Leistungsklassen 19 bis 23 um Punkte kämpfen ("das ist also guter Durchschnitt bei den Jugendlichen"), habe keinen "Sichtungscharakter". Die Freude am Tennisspielen stehe im Mittelpunkt.

Und jene Freude am Spielen erkannte man am Rande des Turniers auch bei dem dreijährigen Julian Wieluch aus Alterlangen, der außer Konkurrenz mit seinem Herrn Papa an der Ballwand alles im Kampf mit dem gelben Filzball gab. Die derzeit Besten in der Jugend (U 10 und U 12) seien beim TC Röttenbach Ben Bachschuster und Danilo LaPorta, berichtete der Organisator, der auch wissen ließ, dass Röttenbachs Bürgermeister Ludwig Wahl wieder einen Mannschafts-Wanderpokal gestiftet hatte.

