Junge Menschen auf dem Weg in die Zukunft

Ausbildungsstart bei Proleit, Wormser, IMO Gremsdorf, medwork und Puma - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH/HÖCHSTADT/GREMSDORF - Alljährlich Anfang September ist in den Firmen Ausbildungsstart, so auch bei Proleit, Wormser, IMO Gremsdorf, medwork und Puma.

Insgesamt 40 junge Leute haben am 2. September ihre Karriere bei dem Herzogenauracher Software-Entwickler Proleit begonnen. © Foto: Proleit



Insgesamt 40 junge Leute haben am 2. September ihre Karriere bei dem Herzogenauracher Software-Entwickler Proleit begonnen. Foto: Foto: Proleit



Insgesamt 40 Auszubildende und Verbundstudenten haben bei dem Herzogenauracher Software-Entwickler Proleit ihre Karriere in der IT-Branche begonnen. Jeder Auszubildende erhielt an seinem ersten Tag einen Laptop sowie alle wichtigen Utensilien für einen erfolgreichen Berufsstart. Bei Fragen und Problemen stehen ihnen insgesamt vier Mentoren aus dem zweiten Lehrjahr mit Rat und Tat zur Seite.





Die Hans Wormser AG hat in Herzogenaurach zwölf neue Auszubildende begrüßt. © Foto: Wormser



Die Hans Wormser AG hat in Herzogenaurach zwölf neue Auszubildende begrüßt. Foto: Foto: Wormser



Die Hans Wormser AG hat in Herzogenaurach insgesamt zwölf neue Auszubildende eingestellt, die in den folgenden Berufen ausgebildet werden: Kaufmann/-frau für Speditions- und Logistikdienstleistungen, Kaufmann für Büromanagement, Fachinformatiker für Systemintegration, Berufskraftfahrer, KfZ-Mechatroniker und Fachkraft für Lagerlogistik. Am ersten Tag erhielten die neuen Betriebszugehörigen eine Unternehmensübersicht, eine Führung durch alle Abteilungen und einen ersten Einblick in ihren zukünftigen Arbeitsplatz.





Bei IMO Gremsdorf freut man sich, dass unter den zwölf neuen Auszubildenden auch zwei junge Frauen sind, die Maschinen- und Anlagenführerin lernen wollen. © Foto: IMO Gremsdorf



Bei IMO Gremsdorf freut man sich, dass unter den zwölf neuen Auszubildenden auch zwei junge Frauen sind, die Maschinen- und Anlagenführerin lernen wollen. Foto: Foto: IMO Gremsdorf



Sechs junge Leute, darunter erstmals zwei junge Frauen, haben bei IMO Gremsdorf ihre Ausbildung zur Maschinen- und Anlagenführerin bzw. zum Maschinen- und Anlagenführer begonnen. Weiterhin beginnen ein technischer Produktdesigner, zwei Elektroniker für Automatisierungstechnik, ein Fachlagerist und zwei Industriekaufleute ihre Ausbildung beim Gremsdorfer Wälzlagerspezialisten. Eine bewährte Tradition bei IMO wird auch in diesem Jahr fortgesetzt: Jeder neue Auszubildende erhält einen Paten der höheren Lehrjahre.





Nick Däweritz (links) und Max Höhre (rechts) starten bei medwork in Höchstadt eine Ausbildung zum Fertigungsmechaniker. © Foto: medwork



Nick Däweritz (links) und Max Höhre (rechts) starten bei medwork in Höchstadt eine Ausbildung zum Fertigungsmechaniker. Foto: Foto: medwork



Der Medizinproduktehersteller medwork in Höchstadt hat zum Ausbildungsstart zwei junge Menschen begrüßt, um mit ihnen einen neuen spannenden Lebensabschnitt zu beschreiten – die Ausbildung zum Fertigungsmechaniker.

Bevor es jedoch an die Fertigung von Medizinprodukten geht, steht in den ersten Tagen das Kennenlernen des neuen Umfelds sowie der älteren Azubis aus im Vordergrund. Zum Ausklang der ersten Woche dürfen sich dann alle Azubis auf einen gemeinsamen Ausflug freuen.





Die Azubis der Firma Puma posieren inmitten von Firmengeschichte auf der Puma Bridge. 15 junge Leute hatten dort gestern ihren ersten Arbeitstag. © Foto: Rainer Groh



Die Azubis der Firma Puma posieren inmitten von Firmengeschichte auf der Puma Bridge. 15 junge Leute hatten dort gestern ihren ersten Arbeitstag. Foto: Foto: Rainer Groh



15 junge Leute haben ihr Berufsleben beim Sportartikler Puma in Herzogenaurach gestartet. Die sieben Frauen und acht Männer werden Industriekaufleute, Einzelhandels-Fachkräfte, Fachinformatiker bzw. sind „duale“ Studenten, die im Rahmen ihres Studiums zusätzlich eine Lehre absolvieren. Nach der Firmengeschichte-Stunde auf der Puma Bridge und der Hausführung geht es für sie zum „Team Building“ an den Brombachsee, unter anderem mit Galeerenfahrt.