,Juve‘ siegt beim Endspiel in Niederndorf

NIEDERNDORF - Unter der sengenden Sonne wurde auf dem Fußballfeld der Cunz-Reyther-Grundschule das Endspiel ausgetragen: "Juventus Turin" gewann mit sechs zu zwei Toren gegen den "Club des Jahres". Das Siegerteam erhielt einen Pokal, die Spieler Urkunden und Medaillen. Mit dem Endspiel ging ein monatelanges Projekt des Kinderhauses St. Josef in Niederndorf zu Ende. Kinderpflegerin Michaela Weiher wollte zusammen mit Isabell Kollmer und Ulrike Lösch zunächst nur ein Fußballevent für die Hortkinder des Baumhauses organisieren.

Trotz Hitze mit Feuereifer dabei: Kindermannschaften in Niederndorf.



Es meldeten sich aber so viele Kinder, dass man das Projekt schließlich ausweitete, um alle interessierten Mädchen und Jungs einbinden zu können, erzählt sie am Spielfeldrand.

Neben fünf Fußballmannschaften zu je fünf Spielern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren, wurden noch ein Cheerleader- für die Mädchen, ein Schiedsrichter- sowie ein Film- und Reporterteam gebildet.

Insgesamt waren so seit Mai rund 60 Kinder des Kinderhortes aktiv. Einmal die Woche wurde trainiert und alle zwei Wochen im Doppel-k.o.-System ein Fußballspiel absolviert und so die Finalisten ermittelt. Eigentlich, so Michaela Weiher, sollte das Endspiel schon am Ende des Schuljahres stattfinden. Doch es wurde damals abgesagt, weil es so heiß war.

Nun am neuen Termin war es wieder heiß: Bei 31,5 Grad. Doch das störte die beteiligten Kinder offenkundig wenig. Mit Feuereifer waren sie bei der Sache: Die zwei Fußballmannschaften lieferten sich über zwei Mal zehn Minuten einen spannenden Kampf, den schließlich "Juventus Turin" für sich entschied.

Am Spielfeldrand feuerten zwei Cheerleader-Teams ihre Mannschaften eifrig an. Die jungen Schiedsrichter sorgten für eine fairen Wettkampf, der vom Film- und Reporterteam aufmerksam beobachtet und festgehalten wurde. Am Ende gab es so nur glückliche Gewinner.

