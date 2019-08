Kleine Rhinos nähern sich dem Ei an

Herzogenauracher Footballer luden zum Schnuppertraining für Flag Football ein - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - In freier Wildbahn haben Nashorn-Babys noch keine Hörner, auf dem Footballfeld brauchen sie weder Helm noch Schutzpolster – das haben zehn Jungs beim ersten Schnuppertraining der Herzo Rhinos gelernt.

Ganz wichtig beim Football: der Teamgeist. Immer wieder treffen sich die Spieler und die Trainer zu einem „Huddle“ und versammeln sich zum Besprechen der nächsten Aktionen und zum Anfeuern.



Denn am Anfang spielen die Elf- bis Fünfzehnjährigen noch nicht die harte harte Männervariante, sondern das sogenannte Flag Football ohne Körperkontakt. Die Flag (Fahne) ist Band, das per Gummiverschluss am Gürtel befestigt, den jeder Spieler trägt. Hat dieser Akteur den Ball, darf er nicht festgehalten oder umgeworfen werden, sondern der Angriff wird dadurch gestoppt, dass die verteidigende Mannschaft ihm die Flag abreißt.

Für Kinder und Jugendliche ist diese Variante der ideale Einstieg zum American Football: Werfen und Fangen unter Bedrängnis, Freilaufen und den Gegner stellen – alles muss man da erlernen.

Zehn Jungs (Mädchen dürften auch mitspielen, waren aber nicht vertreten) sind auf den Platz des ASV Herzogenaurach gekommen. Manche aus Neugier und in relativer Unkenntnis der Dinge, die da auf ihn zukommen. Ganz anders der zwölfjährige Janis aus Rezelsdorf. Seine Mutter sagt: "Seit Jahren liegt er mir in den Ohren, dass er zum American Football will. Er fährt auch immer wieder als Zuschauer zu Spielen. Und jetzt gibt es endlich ein Angebot in der Nähe. Er war schon in Erlangen bei den Sharks, aber das war eine eingespielte Mannschaft, da war er Außenseiter – aber hier sind alles Anfänger, das ist optimal. Und er kommt weg von der Playstation."

Da fliegt das Ei: Coach Andrea Alvarez Johnson beobachtet den Wurf dieses Jungen, der sich mit dem American Football schon schnell angefreundet hat.



Körperliche Fitness ist den Trainern der Rhinos schon wichtig. So gehört ein Aufwärmprogramm mit vielen Dehn- und Beweglichkeitsübungen dazu. Und nach dem Ausgeben des einzigen Ausrüstungsgegenstands, der Football vom Flag Fußball neben der Fahne abhebt, dem Mundschutz, müssen die Jungs erfahren, wie der eiförmige Ball sich anfühlt und wie er reagiert.

Naturtalente fangen und werfen ihn, als ob sie das schon immer getan hätten, andere "fremdeln" durchaus – das unbekannte Flugobjekt will einfach nicht in den fangbereiten Händen landen. "Das wird schon, das muss man oft üben", ruft Marco Würl den Burschen zu. Sein Credo: "Wichtig ist, dass sie sich überhaupt bewegen und nicht dauernd an Computern und Handys hängen. Und das Schöne am Football: Da gibt es für jeden eine Position. Spielmacher, Läufer, Zerstörer. Und alle müssen zusammenarbeiten, damit das Team funktioniert und Erfolg haben kann."

Würl wird unterstützt von Niklas Batz, Marco Geiger und Andres Alvarez Johnson. Letzterer überrascht mit einer angesichts seiner geringen Körpergröße beeindruckenden und rauen Stimme und geht nach einem tollen Lauf eines der Anfänger voll mit: "Das ist ein Running Back – genau wie ich!"

Die Rhinos wollen den aktuellen Boom nutzen – und gleichzeitig eine Vorgabe des Verbands erfüllen. Denn wenn die Herzogenauracher in die Landesliga aufsteigen wollen, müssen sie ein Jugendteam zum Spielbetrieb melden. Die zehn Jungs könnten ein guter Grundstock sein, denn Flag Football gibt es bereits in einer Variante mit "Fünf gegen Fünf."

HOLGER PETER