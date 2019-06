Klima-Thema im Stadtrat: Liebe Not mit Notstand

HERZOGENAURACH - Ein Bürgerforum Klimaschutz als Austausch-Plattform über laufende, kommende und gewünschte Maßnahmen wird es dieses Jahr geben. Doch im Gegensatz zu den Erlangern wollte die Mehrheit der Herzogenauracher Stadträte den "Klima-Notstand" in ihrer Kommune nicht ausrufen.

In die „Fridays for Future“-Bewegung (hier eine ihrer Demos in Herzogenaurach) sollte sich die Stadt quasi einreihen. Aus der Idee der Grünen wurde aber nichts.



Beides hatten die Grünen beantragt. Während es bei dem Wunsch nach einem öffentlichen Forum zum Thema Klimaschutz lediglich um das Format der Veranstaltung ging und man sich rasch und einstimmig auf ein Forum mit Gruppenständen nach dem Vorbild des ISEK-Forum einigte, gab es um den Klima-Notstand eine lange, heftige und bis ins Persönliche gehende Diskussion und eine 7:22- Abstimmungsniederlage für die Antragsteller.

Die Grünen hatten die Ausrufung gefordert, um eines Signals von der kommunalen hinauf in die höchste politische Ebene willen. Mit der Notstandsbekundung solle Herzogenaurach sich auch in die Bewegung Fridays for Future und Parents for Future einreihen und für die ganze Stadt bekunden, die hohe Politik müsse tätig werden, um unser Klima zu schützen. Und, so Retta Müller-Schimmel von der vierköpfigen Grünen-Fraktion, jede städtische Entscheidung müsse künftig auf den Prüfstand ob ihrer Auswirkungen auf das Klima.

In den Dutzenden von Wortbeiträgen gegen diesen Antrag gab es zwei Argumentationsweisen. Die eine, vertreten vor allem von Bürgermeister German Hacker (SPD), großen Teilen der SPD-Fraktion und auch Britta Dassler (FDP), führte an, dass man sich in Herzogenaurach seit vielen Jahren schon mit konkreten Maßnahmen um den Klimaschutz bemüht.

Vor allem der Bürgermeister verwies vehement darauf, dass sich alle 30 Stadträte dafür einsetzen. Und beim European Energy Award spiele die Stadt in der Gold-Liga. Das sei ein Qualitätssiegel. Das Klima-Problem sei eine technisch-naturwissenschaftliche Aufgabe. Mit Symbolpolitik sei hier nichts zu bewirken, nur mit Maßnahmen und Kommunikation.

Ähnlich Curd Blank (SPD), der noch auf die Aktivitäten der Agenda-Arbeitskreise hinwies, auf das 1000- Bäume-Programm, Nahwärmenetz, CO2-neutrale Stromversorgung und mehr. Herzogenaurach hinterlasse einen schlanken ökologischen Fußabdruck, bekräftigte Britta Dassler und sprach sich auch gegen rein plakative Politik aus.

Konrad Körner (CSU) zeigte sich "ein bisschen erschüttert" vom Begriff des "Notstands" und zeichnete so die zweite Argumentationslinie der Gegner. Notstand, dieses Wort erzeuge Angst, Hysterie und führe so nicht zu besserem Handeln, sondern zur Spaltung. Der Antrag der Grünen – Kurt Zollhöfer (CSU) wies darauf hin, dass der Klima-Notstand eine landesweit gesteuerte Antragskampagne der Grünen ist – sei, so Körner, somit "Populismus pur", Schaufensterpolitik.

Die Antragsteller fanden nichts dabei, eine landesweite Kampagne mitzutragen. "Wir halten uns halt an unsere Programmatik", so Grünen-Sprecher Peter Simon. Auch gegen ein Symbol, eine Geste, spreche doch nichts. Warum nicht anzeigen nach Berlin, dass trotz vieler lokaler Maßnahmen es halt nicht ausreiche?

Die vier Grünen bekamen Unterstützung für ihre Sicht von Bernd Wilfer und Jochen Heinzel (beide SPD). Heinzel sagte, die Ausrufung des Klima-Notstands sei klare Symbolpolitik, doch das sei doch nicht schlecht. Er halte es in der Tat für ein adäquates Mittel, der Bundesregierung zu zeigen, "dass uns als Gemeinde was stört". Dass sich Herzogenaurach mit so einer Geste zwar nicht unmittelbar nützt, aber auch nicht schadet, fand auch Christian Schaufler, der ebenfalls zustimmte: "Es spricht nichts gegen so eine Geste".

