Kraft tanken zwischen Weihern im Aischgrund

Urlaub daheim: Über 100 Wanderwege, Nordic Walking-Runden und Erlebnispfade - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Erholung geht am besten am Strand oder in den Bergen – auf jeden Fall weit weg von zu Hause? Das muss nicht sein. Denn auch hierzulande sind kleine Auszeiten von Arbeit und Haushalt wunderbar möglich, beispielsweise auf den Wander- und Radwegen, die durch den Aischgrund führen. Laut LAG gibt es hier mehr als 100 Wanderwege, Nordic- Walking-Runden, Trimm- und Erlebnispfade. Aufgelistet sind 25 von ihnen im "Spür die Natur"-Wanderführer der LAG, der im vergangenen Jahr erschienen ist.

Bäume, die sich im Wasser spiegeln, Farbtupfer am Weiher- und Wegesrand – Wanderungen im Aischgrund führen immer wieder zu neuen Eindrücken. © Foto: Katrin Bayer



Beschrieben ist darin zum Beispiel der Orchideenweg, der sich am Rand des Gremsdorfer Ortsteils Krausenbechhofen an Weihern entlang und durch Wald hindurch schlängelt. Vom Einstieg am Mariendenkmal, rund 100 Meter vor dem Ortseingang aus Richtung Gremsdorf kommend, dauert es nur einige Minuten, bis der Wanderer ganz in die Natur eintauchen kann. Von allen Seiten zirpt, zwitschert und quakt es, Vogelschwärme steigen aus den vielen Weihern rechts und links des Weges auf.

Viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten gibt es in dem naturgeschützten Gebiet zu beobachten, darunter auch die dem Weg seinen Namen gebenden Orchideen wie der Echte Sumpfwurz. Viel Zeit braucht es für diese Auszeit aber nicht: Der Orchideenweg ist nur 2,2 Kilometer lang und so in weit weniger als einer Stunde zu bewältigen.

Wer sich über die Wanderwege in der Umgebung informieren will, ist in der Tourist-Information in der Oberen Brauhausgasse in Höchstadt richtig. Hier gibt es allerlei Tourenvorschläge – und zwar nicht nur für den Aischgrund allgemein, sondern auch für die Stadt Höchstadt.

Selbst mit Rollator

Hier hat ein Arbeitskreis senioren- und familienfreundliche Wanderwege ganz unterschiedlicher Länge zusammengestellt, teilweise auch mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator zu bewältigen.

Längere Touren gibt es aber natürlich auch: Eine Entdeckertour rund um die Kernstadt startet und endet an der Anton-Wölker-Schule, ausgeschildert sind zwei Varianten mit neun bzw. 18 Kilometern.

Auch viele umliegende Gemeinden haben Rundkurse ausgewiesen: So gibt es beispielsweise in Mühlhausen den Rundweg der erneuerbaren Energien, der unter anderem an einem Biomasseheizwerk, einer Ölmühle und Windkraftanlagen vorbeiführt (Start am Infopavillon am Marktplatz, Weglänge fünf Kilometer).

In Adelsdorf hingegen lockt eine 10,8 Kilometer lange Kellerwanderung, die am Landhotel "Drei Kronen" startet und auch nach Weppersdorf, Lauf und Aisch führt.

Eine "duftende" Angelegenheit ist der 24 Kilometer lange familienfreundliche Kräuterrundweg, der Vestenbergsgreuth, Uehlfeld und Lonnerstadt verbindet. Zwischen Mailach und Lonnerstadt erklären hier Schautafeln an den Feldern, was jeweils angebaut wird. Sonnenhut und Zitronenmelisse etwa sind zu entdecken, in Vestenbergsgreuth selbst dann der Kräutergarten.

Weitere Wege durch den Aischgrund sollen im Rahmen des Projekts TeichKulturPark in den kommenden Jahren dazukommen.

Meist mit dem Rad

Übrigens: Wer als Tourist in die Gegend kommt, der ist meist nicht mit Wanderstiefeln, sondern eher mit dem Fahrrad unterwegs. So führt etwa der gut frequentierte 121 Kilometer lange Aischtalradweg von Rothenburg nach Bamberg durch Erlangen-Höchstadt: Der Radfernwanderweg "betritt" den Landkreis (von Voggendorf im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim kommend) bei Weidendorf, streift dann Sterpersdorf und Greiendorf. Über die Alte Aischbrücke in Höchstadt geht es weiter nach Medbach und Nainsdorf, dann durch Adelsdorf und an Uttstadt vorbei. Die Laufer Mühle ist die letzte Station in ERH.

Darüber hinaus führen unter anderem der Fränkische Karpfenradweg und der Radweg vom Main zur Aurach durch den Landkreis Erlangen-Höchstadt.