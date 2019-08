Leckerer weißer Riese

HANNBERG - Ein Riesenpilz wächst derzeit im Garten von Hans Mirschberger.

Ganz schön groß, dieser Riesenbovist. © Foto: Holger Peter



Hans Mirschberger ist 87 Jahre alt, und seit 62 Jahren steht seine Kreissäge an der selben Stelle im Garten seines Anwesens in Hannberg. Doch was da vor zwei Wochen wuchs, hat „der letzte Leiternbauer in Franken“, wie er sich selbst bezeichnet, noch nie gesehen: ein Riesenbovist, 37 Zentimeter im Durchmesser und gut 30 Zentimeter hoch.

Vielleicht hätte Hans Mirschberger den „weißen Riesen“ nicht so lange stehen lassen sollen, denn der Riesenbovist gilt als exzellenter Speisepilz - aber nur so lange er jung ist. Man muss nur die beiden Außenhüllen entfernen, dann gibt es wunderbare Schnitzel.