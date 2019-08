Lkw stürzt in Baustelle um - Vollsperrung auf A3

GEISELWIND - Am Mittwochmorgen ist ein mit Farbe beladener Lkw kurz nach der Ausfahrt Geiselwind umgekippt. Die Vollsperrung der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg dauerte bis zum Nachmittag.

Ein Lkw, der mit Farbe beladen war, ist auf der A 3 bei Geiselwind umgekippt. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden. © Foto: Berthold Diem



Gegen 5.30 Uhr war ein 23-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug auf der A 3 in Richtung Nürnberg unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Geiselwind geriet der Lkw in einer Baustelle, nach der Fahrbahnverschwenkung von drei auf zwei Spuren, zu weit nach rechts und prallte seitlich in die Betonaußenleitwand. Zugmaschine und Hänger kippten auf die rechte Fahrzeugseite und rutschten rund einhundert Meter weit, bis sie schließlich quer zur Fahrbahn über beide Spuren in Fahrtrichtung Nürnberg zum Liegen kamen. Weiße Dispersionsfarbe, die das Gespann geladen hatte, ergoss sich über die Fahrbahn.

Der Unfallverursacher konnte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte von einem Ersthelfer aus dem Wrack befreit werden. Der junge Mann aus Hessen wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn musste für den Verkehr in Richtung Nürnberg voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet und die Fahrzeuge, die sich bereits zwischen der Anschlussstelle Geiselwind und der Unfallstelle befanden, konnten dank des schnellen Handelns der Streifen der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried in Zusammenarbeit mit der Autobahnmeisterei zeitnah am Unfall vorbei abfahren.

Zur Bergung des havarierten Lkw unterstützten Kräfte der Feuerwehren sowie Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks aus Kitzingen das hinzugezogene Abschleppunternehmen. Die gesamte Ladung, Streichputz und Dispersionsfarbe, musste von Hand auf einen anderen Lkw umgeladen werden. Auf die Fahrbahn gelaufene Farbe und Betriebsstoffe mussten aufwändig entfernt werden.

In der Spitze staute sich der Schwerverkehr auf rund zwanzig Kilometer. Die Aufräumarbeiten zogen sich bis in den späten Nachmittag hin, es kam zu deutlich merkbaren Verkehrsbehinderungen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried übernahm die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und war mit zahlreichen Streifen eingesetzt, um neben der Unfallaufnahme den Verkehrsfluss auf den überlasteten Umleitungsstrecken aufrecht zu erhalten.

Dieser Artikel wurde am 7. August 2019 gegen 14.20 Uhr aktualisiert.

nn