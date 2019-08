Lothar Matthäus trauert um seinen Vater

HERZOGENAURACH - Lothar Matthäus trauert um seinen Vater: Karl Matthäus, von allen nur "Heinz" gerufen, ist am Mittwoch im Alter von 88 Jahren gestorben.

Eines der wenigen Fotos von Lothar Matthäus (links) mit seinem eher medienscheuen Vater Heinz (Mitte): In den 1980er Jahren waren die beiden zu Gast beim Puma-Stammtisch und dessen Moderator Hans Nowak, der 2012 gestorben ist. © Kurt Schmidtpeter



Er selbst hat es als Fußballer nie weit gebracht, spielte nur in der Reserve des 1. FC Herzogenaurach, war aber in der Stadt bekannt als Hausmeister des Sportartikelherstellers Puma in der Würzburger Straße.

In der Todesanzeige in den "Nordbayerischen Nachrichten" trauern neben Ehefrau Katharina auch die beiden Söhne mit ihren Familien um ihn. Lothar Matthäus hat in der Anzeige mit Ehefrau Anastasia und allen seinen vier Kindern Alisa, Viola, Loris und Milan unterzeichnet. Heinz Matthäus war stets zurückhaltend und hat sich trotz der Prominenz seines Sohnes nie in den Vordergrund gespielt.

Die Beerdigung findet am Dienstag, 13. August, auf dem alten Friedhof in Herzogenaurach statt.

