LSC will weiter auf Erfolgswelle segeln

Höchstadter Läufertruppe machte sich zum dritten Mal beim Trainingslager in Medulin/Kroatien fit für die Saison. - vor 1 Stunde

Laufen statt Segeln oder Baden: Beim Osterlauf in Medulin gaben die LSC-Langstreckler den Ton an, am Ende siegte Niklas Buchholz (4. Läufer von links).



Bereits zum dritten Mal ist die stattliche Zahl von über 30 LSC-Mitgliedern an die Südspitze Istriens gereist, um sich in Medulin auf die kommende Leichathletiksaison vorzubereiten.

Traditionell reisen auch alle Jahre Eltern der Sportler mit, für die Anja Hübschmann ebenfalls ein umfangreiches Sportprogramm im Angebot hatte. In der weiträumigen Hotelanlage des Park Placa Hotels fanden die Sportbegeisterten neben einem Kraftraum, 25-Meter-Schwimmbecken auch einen eigenen Wurfplatz und eine Aschenbahn, auf der ein Teil des leichtathletikspezifischen Trainings absolviert wurde. Für spezielle Technikeinheiten wurde das nicht weit entfernte Stadion in Pula besucht.

In vier Trainingsgruppen (Nachwuchs, Leichtathletik Basic, Top Team und Elternsport) wurde jeden Tag bis zu drei Einheiten absolviert. Die Jüngsten feilten an ihrer Technik für Hürdenlauf, Hoch- und Weitsprung sowie allen Wurfdisziplinen, beim Laufteam von Markus Mönius ging es vornehmlich darum, den Übergang vom Grundlagentraining mit vielen Kilometern zum spezifischen Wettkampftraining einzuleiten. Die Mitglieder des Top Teams absolvierte jeweils über 210 Laufkilometer auf herrlichen Laufwegen um Medulin. Ein extra mitgereistes Kamerateam erstelle eine beeindruckenden Imagefilm über das Top Team, der auf der Homepage des Vereins zu sehen ist.

Für alle ein Highlight im Trainingslager war der am Gründonnerstag stattfindende Osterlauf über fünf Kilometer. Nachdem Martin Grau im Jahr 2017 den Streckenrekord auf unter 15 Minuten gedrückt hatte, ging es in diesem Jahr neben zahlreichen persönlichen Bestzeiten darum, den Sieg wieder nach Höchstadt zu holen. Der Lauf wurde durch die starke Präsenz des Top Teams dominiert, zu Beginn machte Martin Weinländer das Tempo, auf dem letzten Kilometer schob sich aber Niklas Buchholz nach vorne, der sich das Rennen am besten eingeteilt hatte. Er siegte im 15:26 Minuten mit vier Sekunden Vorsprung vor Brian Weisheit und Martin Weinländer, unter den ersten 14 befanden sich acht LSC Läufer. Insgesamt erreichten über 400 Läufer das Ziel.

Auch neben dem Training unternahmen die einzelnen Gruppen zahlreiche Ausflüge und Aktivitäten. So ist es schon Tradition im Nationalpark von den bis zu 15 Metern hohen Klippen zu springen, aber auch zum Gokart Fahren und einer Weinprobe verschlug es die LSCler. In den kommenden Wochen wird sich nun zeigen, wie gut das Training angeschlagen hat, Saisonstart ist bereits am 1. Mai in Hemhofen, Eschenbach und Gilching.

moe