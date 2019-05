Mädchen stürzt vor Bus und wird leicht verletzt

Etliche Kinder drängelten sich gerade aus dem Fahrzeug - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Ein elfjähriges Mädchen ist am Mittwochmittag in Höchstadt direkt vor einen Bus gestürzt, weil sich zu viele Kinder aus dem Fahrzeug drängelten.

Gegen 13.15 Uhr kam es am Mittwoch in Höchstadt an der Bushaltestelle An der Schwedenschanze zu einem Zwischenfall, bei dem sich ein Mädchen leicht verletzte.

Als sich etliche Kinder aus dem Bus drängelten, wie die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch erklärt, fiel die Elfjährige zu Boden. Der Bus war gerade am Anfahren. Als der Fahrer das Mädchen sah, hielt er laut Polizei jedoch sofort an.

Schließlich kam das Mädchen neben dem Bus zum Liegen, es schürfte sich sein Knie leicht auf. Daraufhin setzte es seinen Heimweg schließlich alleine fort.

krei