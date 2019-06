Männerhandball: Harte Zeiten für Kundmüller und Co.

HERZOGENAURACH - Rund 23 Jahre war Ingo Kundmüller fast ohne Unterbrechung das "Gesicht" des Herzogenauracher Männerhandballs – wie es mit dem Team der TSH und ihrem Coach nach dem Abstieg aus der Bezirksoberliga weitergeht, entscheidet sich am kommenden Mittwoch, wenn Abteilungsleitung, Trainergespann und Mannschaft zu einer Besprechung zusammenkommen.

Alles gegeben, aber am Ende rat- und fassungslos: Bleibt Ingo Kundmüller weiter die Galionsfigur des Herzogenauracher Männerhandballs? © Foto: Thomas Hahn



Als damals 17-Jähriger wurde der großgewachsene und enorm dynamische Linkshänder Ingo Kundmüller schon in der Saison 1995/96 Leistungsträger der ersten Mannschaft, widerstand etlichen Verlockungen hochklassiger Vereine nicht nur in Erlangen und trug zusammen mit Christian Hentschke und Thomas Josnik wesentlich zum zwischenzeitlichen Höhenflug des Herzogenauracher Männerhandballs bei, als man nämlich sogar sechs Spielzeiten in der Landesliga Nord vertreten war.

Doch gegen die Konkurrenz durch die damals noch drei Erlanger Vereine HG, CSG und TSV Bruck sowie die wirtschaftlich ebenfalls deutlich bessergestellten Mitbewerber wie Winkelhaid, Lauf oder Forchheim konnte man zunehmend schwerer bestehen. Selbst Eigengewächse waren kaum noch zu halten, da war es dann extrem schwer, Paroli zu bieten, und so musste der inzwischen als Spielertrainer und "Mannschaftsmanager" in Personalunion fungierende Kundmüller gemeinsam mit einigen Unentwegten alles aufbieten, um zumindest in der Bezirksoberliga mitzuhalten.

Als er in der abgelaufenen Saison begann, zunehmend auf jüngere Akteure zu setzen, war dies Risiko und Chance zugleich. Ein Risiko deswegen, weil es den Nachwuchskräften naturgemäß an Erfahrung fehlte, um in der durchaus spielstarken und vor allem ausgeglichenen BOL zu bestehen. Umgekehrt wurde schon bald erkennbar, dass die "Jungspunde" durchaus die Qualität mitbrachten, den Aufgaben gewachsen zu sein. Kundmüller versuchte dies damit zu unterstützen, indem er wieder vermehrt auf dem Feld aktiv eingriff, um das Spiel zu stabilisieren, während er den ebenfalls enorm erfahrenen Erlanger Norbert Münch (dieser hatte unter anderem zwei Jahre erfolgreich in der 2. Bundesliga gecoacht und war auch bei der TSH kein Unbekannter) als Trainerkollegen gewann.

Das ergab Sinn, reichte am Ende trotzdem nicht: Die "Erste" muss ab Herbst in der Bezirksliga antreten (der zweituntersten Klasse). Kundmüller ist immer noch die große Enttäuschung darüber deutlich anzumerken, denn mit diesem Ausgang hatte auch er nicht gerechnet. Er sucht nicht lange nach Entschuldigungen, wenngleich es einige Widrigkeiten (Verletzungsprobleme) gab.

"Vor Saisonbeginn haben uns wichtige Spieler verlassen, was unsere jungen Nachrücker natürlich nur bedingt auffangen konnten. Während wir in den Duellen mit unseren Tabellennachbarn durchweg erfolgreich waren, ist es uns im Gegensatz zu diesen nicht gelungen, speziell gegen Teams aus dem Mittelfeld zu punkten. Hier waren wir nicht stabil genug".

Doch rasch richtet er wieder den Blick nach vorne: "Für Nobbi Münch und mich gibt es nur eine Option, nämlich den sofortigen Wiederaufstieg, was wir auch schaffen können, wenn es gelingt, personell zusammen zu bleiben, den Kern zu halten. Und dann müssen wir umgehend eine größere Stabilität erarbeiten, denn es gibt in der neuen Saison drei Gegner auf Augenhöhe. Wenn wir diese gleich zum Beginn der Runde spielen müssen und patzen, ist das Saisonziel extrem schwer zu erreichen."

Es dürften für die Protagonisten sicherlich einige unruhige Tage bis zum kommenden Mittwoch werden. Ein Auseinanderbrechen des Teams und wäre zweifellos ein herber Schlag für den Männerhandball bei der TS Herzogenaurach.

VOLKER SCHNELLER