Bei sonnigem Wetter wurde das 35. Altstadtfest in Höchstadt eröffnet. Hunderte Zuschauer standen am Straßenrand und beklatschten die Festzugteilnehmer und die örtlichen Vereine mit ihren Fahnen und Abordnungen. Wie jedes Jahr traf man sich auf der Aischbrücke, wo die Schützengilde das Fest einschoss. © Paul Neudörfer

