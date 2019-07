Mittelalter hält Einzug in Herzogenaurach

HERZOGENAURACH - Am Wochenende verwandelt sich Herzogenaurach wieder in die mittelalterliche Stadt, die sie einst war – beim alljährlichen Mittelalterfest.

Vom Schlosshof-Festival in Höchstadt direkt zum Mittelalterfest nach Herzogenaurach: die Gossenpoeten. © Foto: Hans von Draminski



Ritter und Spielleute, Handwerker und Gaukler entführen vor historischer Kulisse in eine längst vergangene Zeit. Los geht es wieder mit einem besonderen Spektakel – wenn sich nämlich am Samstag, 27. Juli, um 11 Uhr der farbenprächtige Umzug durch die Altstadt bewegt.

Und dann ist auf zwei Bühnen (in der Hauptstraße und auf dem Marktplatz) sowie in der ganzen Stadt immer etwas geboten. Auf den Bühnen geben sich die Mittelalter-Künstler quasi die Klinke in die Hand: Alle halbe bzw. Dreiviertelstunde wechselt das Programm. So zeigt Eichi, der Gaukler, seine Künste. Ihm steht der Gaukler Floxor in nichts nach. Und auch die beiden Gaukler unter dem Namen Forzarello wissen mit Jonglage und Possenspiel zu unterhalten. Magicus Solvius stellt seine Zauberkünste unter Beweis. Hexe Roxana will mit Luftartistik begeistern.

Mittelaltermusik erklingt von der Spielmannsgruppe Ungeprobt ebenso wie von den Gossenpoeten. Das große Abendkonzert am Samstag ab 20 Uhr bestreitet die junge Band Sagax Furor. Und bei der Feuershow gegen 22 Uhr mischen die Hexe Roxana, Forzarello und Floxor mit.

Und auch das Rahmenprogramm abseits der Bühnen kann sich sehen lassen: Der Heimatverein lädt am Samstag und Sonntag jeweils zwischen 13 und 18 Uhr zur Besteigung des Fehnturms ein. Zahlreiche Marktstände präsentieren mittelalterliche Handwerkskunst oder sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. Dieses hat auch der "Leybkneter" mit seinem Massageangebot im Sinn. Wer lieber selbst etwas tun möchte, hat beim Dudelsackworkshop Gelegenheit dazu. Auch der Scherenschleifer ist vor Ort und schleift alle Messer. Hingucker werden sicher die "Waldwesen" auf Stelzen sein, die durch die Altstadt spazieren und für das Hin & Herzo-Kulturfestival zum Thema "Fantasie" im September werben.

Kleine Änderungen entstehen durch den Rathaus-Abriss: Das Lagerleben wandert vom Schlossgraben an die Aurach. Die mittelalterlichen Gruppen schlagen ihre Zelte an den Aurachwiesen zwischen Steinerner Brücke und Kuwe-Steg auf. Die Spinnerinnen finden sich im Durchgang von der Hauptstraße zum Stadtmuseum. Das Stadtmuseum selbst bietet Mitmachangebote für die ganze Familie an und lässt die Tradition Herzogenaurachs als Tuchmacherstadt lebendig werden: "Vom Schafspelz zum Wolltuch" heißt es am Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Hier im Stadtmuseum lesen außerdem die Lesepaten den Kindern vor: am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr und um 16 Uhr.

Wer einmal durchatmen möchte: Am Sonntag um 17 Uhr spielt Ludwig Orel ein Orgelkonzert in St. Magdalena.

Und: Am Sonntag haben die Geschäfte im gesamten Stadtgebiet von 13 bis 18 Uhr geöffnet.