Model Dominik Bruntner in Höchstadt

HÖCHSTADT - Zum zweiten Mal veranstalteten Höchstadter Einzelhändler einen Ladies-Event. In der Innenstadt wartete am Samstag ein breit gefächertes Angebot auf Besucher. Dieses reichte vom Frauen-Flohmarkt über Show-Tanz bis zur Modenschau. Höhepunkt war eine Autogrammstunde mit Dominik Bruntner, dem ehemaligen Mr. Germany.

Frühlingsfarben präsentierten die Models, allesamt Amateure aus der Region, auf dem Laufsteg. © Foto: Christian Enz



Die Entscheidung war eher spontan. "Erst vor acht Wochen haben wir beschlossen, wieder einen Ladies-Event zu veranstalten", berichtet Mechthild Weishaar-Glab. Doch die SPD-Ortsvorsitzende, Beauty Queen Julia Eckermann und Schuh-Fachhändlerin Helga Troche sind inzwischen ein eingespieltes Team. So gelang es binnen kurzer Zeit wieder ein umfangreiches Programm zu realisieren.

Aktuelle Mode für Frauen wie Männer ist auf der Hauptbühne vor dem Rathaus zu begutachten. Besonderen Applaus erntet das erste Höchstadt-Shirt mit exklusivem Storchendesign. Kreiert wurde dieses von Ana Ilustra und Foto Käs. "Der Zusammenhalt unter den Gewerbetreibenden war richtig toll. Wir hatten dieses Mal auch mehr Mitwirkende", freut sich Julia Eckermann. Dank hervorragender Kontakte in das Show-Geschäft hatte sie Dominik Bruntner als Star-Gast nach Höchstadt holen können. Das Stuttgarter Model genoss die Stipvisite an die Aisch sichtlich. "In der Großstadt wird man oft erkannt, aber die Leute trauen sich nicht heran. Die schauen nur und tuscheln", erzählt der ehemalige Mr. Germany. "Hier ist das anders. Alle sind unkompliziert, kommen und unterhalten sich oder machen Fotos".

Spontan trainiert

Trotz aller Ausstattung, für das persönliche Wohlbefinden ist vor allem die eigene Fitness entscheidend. Das die dazu notwendige Bewegung richtig Spaß machen kann, stellten Alicia Hartlehnert und das in Höchstadt ansässige Tanzstudio Geist unter Beweis. Sie zeigten das ganze Repertoire ihrer ADTV-Tanzschule. Vom Kindertanz über Video-Clip-Dancing bis zum klassischen Formationstanz. Den Schlusspunkt unter einen erlebnisreichen Innenstadttag setzte dann Sophie Gerner. Als Zumba-Instructor des A4-Kursstudio Höchstadt animierte sie sogar zahlreiche Zuschauer zu einem Spontan-Training.

Bei sommerlichen Temperaturen ein schweißtreibendes Erlebnis, von dem sich dann bei kühlen Getränken und Livemusik im Höchstadter Töpfla erholt werden konnte.