Motocross-Fahrer in Mühlhausen schwer verletzt

"Cross Country Meisterschaft": Mann mit Rettungshubschrauber in Klinik gefolgen - vor 1 Stunde

Am Wochenende fand in Mühlhausen die deutsche "Cross Country Meisterschaft" statt. Knapp 800 Motorrad- und Quadfahrer nahmen daran teil. Überschattet wurde der Wettbewerb vom schweren Unfall eines 38-jährigen Österreichers.









Der Motocrossfahrer stürzte am Samstagmorgen bei einem Rennen auf der Strecke bei Mühlhausen nach einem Sprung und wurde dabei schwer verletzt. Der 38-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. An seiner Maschine entstand nur leichter Sachschaden.

alep