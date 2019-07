Mühlhausen: Alpine Note am Pfennigstein

Die Deutsche Cross Country-Meisterschaft kehrt zum MC Mühlhausen zurück und bringt gleich noch die Champions aus Österreich mit. - vor 34 Minuten

MÜHLHAUSEN - Nach einem Jahr Pause macht am kommenden Wochenende (3./4. August) die Maxxis Cross Country-Meisterschaft wieder einmal Station auf der Traditionsstrecke am Pfennigstein zwischen Mühlhausen und Decheldorf – zum neunten Mal. Dabei gibt es eine Premiere: Erstmals in der Geschichte der Titelkämpfe wird ein Lauf der österreichischen Meisterschaft ACC integriert.

Ab Samstag fliegen sie wieder, die tollkühnen Cross-Country-Fahrer – in Mühlhausen wird ein riesiges Teilnehmerfeld erwartet. Foto: André De Geare



"In Österreich gab es dieses Jahr Terminprobleme mit einem Lauf", so Serienmanager Christian Hens. "Da wir stets sehr eng mit Rudi Rameis und seinem Team aus dem Nachbarland zusammenarbeiten, war es für uns selbstverständlich, dass wir einspringen. Auch der MC Mühlhausen mit Harald Scheidig an der Spitze zeigte sich nach der geplanten GCC-Pause in 2018 schnell bereit, der ACC-Serie zu helfen", so Hens weiter.

Mit über 700 Startern aus den beiden Serien werden spannende Rennläufe erwartet. Das deutlich kleinere Fahrerfeld aus Österreich wird am Samstag in die GCC-Läufe integriert, aber natürlich separat gewertet.

Aus sportlicher Sicht sind bei den Topklassen wieder alle Fahrer an Bord. Bei den Klassen XC Pro und XC Supersprint wird der Doppelsieger von Goldbach, Chris Gundermann, erneut höchst motiviert an den Start rollen. Bei den Pros sind Mark Scheu, Maxi Hahn, Robert Riedel, Mike Kunzelmann und die Müller-Brüder Philipp und Max die größten Konkurrenten für den Mann der Stunde. In der Klasse XC Supersprint ist Moritz Schittenhelm nach seinem Streichergebnis von Goldbach wieder zurück auf der Platte und wird zusammen mit Michael Kartenberg und Kevin Winkle ordentlich Druck auf Gundermann ausüben.

In der Klasse XC Quad Pro – auch diese Vierräder sind ein Hingucker – kommt Sandy Schulze als Meisterschaftsführender nach Mühlhausen. Sein aktueller Hauptmitstreiter Kevin Ristenbieter glänzte in Goldbach durch Abwesenheit, hat sein Streichergebnis der Saison 2019 somit bereits genommen und kommt so als Verfolger zum nächsten Halt.

In der Proklasse der ACC Serie kommen die beiden Besten nach Mülhausen. Matthias Wibmer und Florian Reichinger werden also auch auf deutschem Boden um die wichtigen Punkte um die Meisterschaft fighten.

Am Samstagabend wird es direkt an der Strecke eine große Raceparty mit Live-Musik der Band Monkey Business geben. Nachmeldungen sind in allen Klassen vor Ort begrenzt möglich.

Traditionell ein Höhepunkt des Rennwochenendes sind die Wild Childs, die am Sonntagvormittag auf die Piste gehen.

Die Teilnehmer erwartet eine etwa sechs Kilometer lange Strecke, die über das Moto-Cross-Gelände des MC Mühlhausen, angrenzende Äcker und eine Straße führt. Die Rennzeit pro Klasse beträgt zwei Stunden, was den Fahrern viel Kraft und Ausdauer abverlangt.

Fleißige MCM-Mitglieder

Die Mitglieder des MCM Mühlhausen sind bereits zwei Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt, um den Fahrern sowie den Zuschauern eine attraktive Strecke und spannende Rennen präsentieren zu können. Um das Renngeschehen optimal beobachten zu können, gibt es eine eigens angelegte Zuschauerterrasse. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

nn/hp